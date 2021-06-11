打工仔定期射波　入診所欲交戲拎病假紙　醫生反應超意外笑爆網民

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-11 18:00

打工仔或多或少會有「射波」習慣，但如果「腳法」熟練到連醫生都懶得做戲就是另一個境界！連登討論區有網民分享指自己每月都會射波1次，而且每次都會看同1個醫生，但由於次數之多，已經令醫生都懶得交戲！

有網民發文分享近日射波時與醫生的有趣互動。 （GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網民「冬雨bb」在討論區上以「有冇人射波拎假紙射到醫生唔交戲？」為題發文，提到最近看醫生拿醫生紙射波，不過入到診症室準備發揮演技的時候，醫生卻這樣開口了：【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 3 + 3 + 3

樓主與醫生的對話令不少網民都覺得好笑，又分享指自己都有過類似射波經驗：【點擊下圖放大即睇網民留言 ▼ ▼ ▼】

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：網民自爆最爽筍工 每日返8個鐘齋打機睇片 遲起身射波冇人理【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

網民自爆最爽筍工 每日返8個鐘齋打機睇片 遲起身射波冇人理

+ 7 + 7 + 7

同場加映：公司可以幾落後？網民爆笑自爆：20年歷史辦公枱你用過未？【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】

+ 15 + 15 + 15

同場加映：網民詳述自製WFH的心路歷程【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】