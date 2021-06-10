愛心台女買便當畀街友竟遭拒　下秒見對方舉動O嘴：原來有錢過我

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-10 13:30

許多人在路上見到遊民，難免產生惻隱之心，有時也會想伸出援手。台灣一位女網友在便利店門口見到遊民，特地買了一個便當要請對方吃，沒想到卻被拒絕，還表明只收現金，讓她不禁傻眼，哀怨道「好心被糟蹋」。

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她的遭遇引來大批網友回應，不少人安慰送暖，「別因一個人影響妳一顆善良的心」、「保留妳的善心。也許他沒牙齒可以咬菜或肉塊。不管他什麼理由，妳那份善心讓自己跟世界美好」、「真佈施不怕假和尚，真的有那個幫助人的心意就好了」。還有人奉勸她別再輕易伸出援手，「很多都是拿去買酒買煙或賭博，嚴重一點的還會去買毒」。

但也有網友舉出反例為遊民說話，「遇過一個老奶奶，白天撿拾回收賣錢……家家有本難唸的經，如果不是有苦衷或是難言之隱，沒有人願意流落街頭」、「遊民有自己的生活方式，不用用自己的心態去可憐同情他們，那只是施捨，他也沒跟你乞討，不需要」、「有些遊民真的很有錢，他們只是在過自己認為的自由生活」、「有些派遣公司會給街友工作，例如路邊舉牌，一天工資有800或1000台幣，這些街友有的會把賺到的錢，買食物分享給其他街友，我覺得很暖」。

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