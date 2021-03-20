見露宿者駐足便當店前　台網友想幫忙付錢意外發現店家窩心舉動

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-20 15:30

人間處處有溫情！一名台灣網友日前去買便當時，看到一位疑似露宿者的男子站在櫃台前點菜，他怕男子沒錢吃飯，於是向店員表示願意幫忙付錢，沒想到得到的答案讓他很驚喜，直呼「看到人性溫暖溫馨的一面」。

這名台灣網友在Facebook「台東大小事（110年）」貼文，表示日前去便當店買晚餐，正準備離開時看到一名疑似露宿者且駝背的年長男子，站在櫃台前用微弱的聲音跟店員點菜，他納悶地站在一旁，想知道這名男子是否有錢吃飯。

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但因為耐不住性子，原PO最後跟店員表示願意幫男子付便當錢，但店員卻告訴他這名男子都會在固定時間來拿便當，因為公司都會免費供應飯菜給他吃，原PO聽了相當感動，大讚這家便當店讓他看到人性溫暖溫馨的一面。

鄉民們看了紛紛大讚「好心的店家」、「善行該讓大家知道，真棒的行為，大家多買這家便當助善行」、「溫情滿人間！雖然你敘述是耐不住性子，其實是捨不得看下去而拔刀相助有愛的人」、「好有愛，社會更美好」、「人間自有善行在」、「我給五顆星的評價」。還有人透露這家店其他善行，「他們也有餵養流浪貓咪，但也保持乾淨的用餐環境。每次去每個工作人員都超級棒的服務態度」。

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