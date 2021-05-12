捉姦神器｜TikTok網紅收男友甜蜜相片　1個iPhone功能揭出軌真相

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-12 22:00

情侶之間閒時互相傳送相片表達掛念之情實屬正常，但外國1名TikTok網紅竟因收到男友相片而揭破對方出軌！網紅Serena Kerrigan早前收到男友傳來的相片，對方拍了雙人床上的毛公仔，表示很掛念她。然而當她點進相片時，卻意外發現內藏男友的「偷食」證據，猶如當場「斷正」，事件引起網民熱議。

TikTok網紅Serena Kerrigan上載影片，指男友傳來雙人床上的小象毛公仔相片，表示很想念她，沒料相片竟藏着對方的「偷食」證據。（TikTok片段截圖）

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科技發達，平日非常實用的電話功能竟暗藏「殺機」？TikTok網紅Serena Kerrigan日前上載影片，稱男友傳來雙人床上的小象毛公仔相片，說「我很掛念你」，她原本也覺得對方的舉動很貼心，點進去打算回覆時卻發現殘酷真相。

原來Serena男友傳來的相片以原況相片（Live Photo）模式拍攝，iPhone會自動記錄相片拍攝前後1.5秒的動態實況。當她長按相片時，便發現畫面內竟有1名陌生金髮女子笑着躺到床上，短短約2秒的片段成為了男友「偷食」的鐵證，令她頓時感到憤怒又驚訝。

影片曝光後引來逾740萬次點擊，同時獲網民熱議，不少人直呼天網恢恢，又揶揄男方「迫不及待到連等5秒鐘待原況相片結束也不能？」、「如果你儲存了他的原況照片，還可以在相簿內檢查相片拍攝的時間和地點，動手吧女士們」、「照片會動本來已很有型，現在變成捉姦神器便更令人佩服了」。

不過也有人質疑相片及片段的真偽，稱男友如有心偷食，根本不會在酒店房內拍照，但Serena卻斬釘截鐵回應指「100%」真實，又諷刺男友「看來你已有人陪伴了」。

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女網民在男友的抽屜內發現1件粉色內衣，起初還以為是自己的驚喜禮物，但發現尺寸不對，連吊牌都已拆除。（Dcard圖片）

有網民即以偵探頭腦找出蛛絲馬迹，指照片中有3大疑點▼▼▼

樓主聽取網民意見後決定攤牌，男友果然辯稱是要送給她穿的，她即一一提出網民的疑點，最終男友還是從實招來▼▼▼

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最終樓主最後在帖文指，自己已在男友回來前執拾東西搬往朋友家，亦不想追究內衣為何會放在家裏，淡淡地說現時只想好好療傷。

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