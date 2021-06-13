港女將軍澳遇電訊推廣員　婉拒推銷仍被追住鬧　街坊見到都嚇親

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-13 15:00

疫情下經濟轉差，不少公司都設置特賣場或展銷攤位，期望增加生意額，有港女昨日（12日）大呻被態度惡劣的推廣員無禮對待。她稱晚上行經將軍澳1個商場時，遇上1名身穿電訊商制服的推廣員，由於正趕往晚飯，遂婉拒推廣員的推銷，沒料對方突然發難追住她大聲指罵，令她深感害怕。她事後質疑對方「睇人嚟蝦」，認為推廣員看到她身型嬌小才放膽指罵，只好提醒一眾街坊：「自己1個行嘅女仔行過小心啲。」

有港女發文大呻被態度惡劣的推廣員無禮對待，稱行經攤位時禮貌婉拒推銷，卻被推廣員追住指罵。（資料圖片，非當事人）

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「Promoter 嚟講佢真係好over！」該名港女於facebook群組「將軍澳主場」發文，指昨晚（12日）行經厚德商場地下，經過1個電訊商攤位時遇到1名身穿公司制服的推廣員。她指因已相約家人晚飯，當時「好禮貌咁同佢講『我唔得閒，唔好意思』」，沒料對方聞言突然發難，追住她一直指罵，「佢話，『唔得閒就唔好應我啦！唔得閒你又應我？』」。

樓主驚慌之下一度走到附近街市暫避，惟再次途經地下攤位時，推廣員「見到我就兇神惡煞咁衝過嚟」。她遂拿起手機拍照自保，並往電梯方向離開，「佢鬧我嗰刻真係嚇親反應唔切，無拍到片」，又稱「我上電梯佢仲追上嚟好似要打我咁，我嚇到叫屋企人喺電梯口等我」。

港女事後回想，認為該名推廣員「睇人嚟蝦」，又稱將會向電訊商書面投訴。（資料圖片，非當事人）

她事後回想，認為該名推廣員「睇人嚟蝦」，見到她身材較嬌小才會放膽大罵，「我講出嚟只係想啲女仔行過小心啲，因為佢好高大，唔好覺得佢返緊工着晒制服就好安全」。她又稱將會向電訊商書面投訴，「投訴都多數無用，但我照書面投訴咗先」。

帖文引來街坊熱議，有街坊現身表示，昨晚行經厚德商場時，疑目擊樓主被推廣員大罵的過程，「我真係咁啱見到，個推銷電訊公司嘅男職員指住扶手電梯嘅方向鬧，我都嚇一嚇」，並指當時曾聽到叫罵聲，但不清楚內容，「我聽得真係唔係好清楚，聽到『你想點？』，我就即刻退後走人」。

亦有不少網民分享遇上推銷員的不愉快經歷，建議樓主就事件向涉事電訊商投訴，「呢啲跑街promoter九成係外判，佢鬧完你聽日換過件衫繼續賣嘢」、「其實人係會揀人嚟蝦，佢可能之前俾其他人串過，見樓主細細粒無攻擊力所以搵你發洩，遇到呢啲情況唔使驚唔使理佢，當佢有情緒病就得㗎啦，出手就要大叫同報警」。

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