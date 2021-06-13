90後男子悉破裸聊騙局　自作聰明與騙徒對話　遇奇招慘失11萬人仔

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-13 20:30

裸聊勒索早已不是新型詐騙手法，但所謂「好奇害死貓」，只要一時疏忽仍會墮進騙局。內地1名90後男子明知遇上裸聊騙局，但好奇心驅使下仍自作聰明地與騙徒對話，想了解對方如何騙錢。男子以為「只要我自己不裸，騙子怎麼也要挾不到我」，沒料僅露了一下臉，便遭騙徒以AI技術「換臉」至裸男片段以作勒索，最終被騙去11萬元人民幣（約13.3萬港元）。

1名內地90後以為識破裸聊騙局，好奇與騙徒對話時卻遭AI換臉，最終仍被騙去11萬元人民幣。（《揚子晚報》圖片）

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內地媒體報道，江蘇常州1名90後男子上月底被1名陌生美女於交友程式「陌陌」中加為好友，要求以社交程式QQ對話。男子與對方傾談一會後，陌生美女便傳來二維碼，要求他下載1個名為「他趣」的程式，稱該程式比陌陌更「新潮」。男子發現陌生美女聊天的內容較露骨，估計自己遇到了「裸聊騙子」。

男子雖然明知遇到騙徒，但對其犯案的方法感好奇，加上認為自己既已識穿對方的動機及方式，相信不會受騙，「我當時想的是，只要我自己不裸，騙子怎麼也要挾不到我」。他遂以另一手機掃了二維碼，下載對方指定的程式，以為配合騙徒便能得知對方如何出手。當他下載「他趣」程式後，陌生美女又在QQ傳送邀請碼，要求他進行視像通話，沒想到打開影片的舉動竟是噩夢開始。

男子認定「只要我自己不裸，騙子怎麼也要挾不到我」，沒料他觀看影片時已被騙徒以AI技術換臉至裸男影片，更以此勒索他。（《揚子晚報》圖片）

「我當時看到視頻裏有一個女的在脫衣服，就趕緊把視頻關掉了，怕再看下去就要出事了」，男子以為只要盡快關閉影片就不會被勒索。沒料對方這時傳來相片及影片，一打開竟看到他的臉被「移花接木」到1個裸男上，這時男子才知道，騙徒原來會以AI技術「換臉」。

男子按騙徒的要求，總共轉賬了14次，遭勒索共11萬元人民幣（約13.3萬港元）。（《揚子晚報》圖片）

陌生美女終於露出直面目，要求他付款「贖回」相片和影片。起初他還振振有詞地反駁騙徒：「你們這個換臉偽造的假視頻假照片又不是我本人，我不怕！」不過對方直接傳來男子的通訊錄資料，威脅他若不轉帳至特定帳戶，便會將「換臉」相片和影片傳給其親朋好友，「我當時就想花錢消災，我也不知道騙子是怎麼弄到我手機通訊錄資料的，後來就按對方要求付款了」。

最終男子按騙徒的要求，總共轉賬了14次，遭勒索共11萬元人民幣（約13.3萬港元），把銀行卡和支付寶內的錢全轉光了，事件才告一段落。

當地警方表示，騙徒很可能將木馬病毒隱藏在二維碼或者一些連結內，導致受害人的通訊錄、短訊，甚至是銀行資料洩露或被監控。（《揚子晚報》圖片）

男子事後趕緊報警，當地警方調查後表示，騙徒很可能將木馬病毒隱藏在二維碼或者一些連結內，當受害人打開連結時，手機就會被植入木馬程式，導致通訊錄、短訊，甚至是銀行資料洩露或被監控。因此遇到懷疑騙案時，不應奢望騙徒會真正刪除影片，反應直接切斷與騙徒的聯繫，並盡快報警。

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