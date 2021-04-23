阿仔大熱天時織頸巾畀女仔仲要似毛蟲　親生阿媽寸爆：憑實力單身

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-04-23 14:31

天氣轉暖才來送頸巾？一名台灣媽媽分享兒子埋頭織頸巾討好女生的照片，不僅季節不對，成品更像條毛蟲，讓她不禁擔心兒子將憑實力單身，還直言這天時送頸巾「根本是企圖謀殺了吧」。

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網民怎麼看？「顏色對方挑的，但功能性可能誤會了，對方要到是襪子」、「很可愛！看女生，如果我收到會覺得很用心。不過，手機袋是不錯的主意」、「我覺得你兒子不戴眼鏡基本……織不織布大概都無所謂了」、「這是洗澡巾的配色。。。」、「織到聖誕節，如果對方還沒交男友的話，看你兒子有沒有機會變成對方的男朋友」。

也有網友留言說「大家都年輕過，從旁鼓勵他、陪伴他，同時也記得安慰他、教育他，感情的世界不是那麼容易，即使失敗了也不要糾結太久，其他的保持姨母笑，看孩子體驗青春吧」、「這種織毛巾的通常都單身，有女朋友的基本都在外面開臉跳陣頭」、「覺得要先教會他保護自己保護別人，小雨衣怎麼使用，然後女生都比較喜歡粉嫩的顏色」、「這個花色我覺得不行，好像毛毛蟲，一樣的色系可以有更好的排列組合。不過不得不稱讚一下很厲害了 ，可以做小包包啊放衛生棉衛生紙那些」。

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