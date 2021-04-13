40歲大叔點先可以追到20歲美女？網民揭「3要素」：百分之百可以

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-13 09:30

都說愛情不分年齡，緣分來了，想擋都擋不住。對此，就有一名網友好奇發問，「40歲單身男性還追得到20歲出頭的女生嗎？需要什麼條件才有機會呢？」，掀起網友熱烈回應。

絕對可以追到 但要符合呢啲條件 點圖放大睇睇討論原文👇👇👇

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原PO在PTT WomanTalk板發文表示，「30、40歲單身女性也很優秀，一定也非常吸引人」，只是他個人偏好20歲出頭的女生，因此上網詢問網友：「40歲男還追得到20歲出頭的女生嗎？不是要超級正妹，就是年輕順眼即可，40歲男生需要什麼條件才有機會呢？」

文章曝光後，網友紛紛指出條件，「身材不要走樣，有間房子就可以了」、「錢、身材、顏值或身高」、「外表看起來年輕，有一定經濟能力，百分之百可以」、「身材維持標準，穿著整潔乾淨」、「有錢、有外表、個性好，但這三項具備的40歲男應該不可能單身」。

不過，也有網友認為，「我覺得不行，40歲都快跟我爸差不多了」、「女生交往太老的男生，在朋友家人圈會被嘲笑」、「短暫一定可以，但等對方清醒後就會分了」。

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