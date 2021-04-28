狠父15.8萬賣2歲半親生仔　與再婚妻豪遊曬銀紙　警揭更駭人內情

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-28 22:00

雖俗語常說「血濃於水」，親情比其他感情關係更重要，但浙江日前就發生1宗涉嫌拐賣兒童案件，當地1名2歲半男童被親生爸爸以15.8萬人民幣（約19萬港元）賣給陌生女子，收到現金後更帶着再婚妻子到處遊山玩水，甚至拍下一壘壘鈔票的照片炫耀。幸男童的叔叔報警尋人，當地警方現已找回男童，並交給其嫲嫲照顧。 涉案狠父因涉嫌拐賣兒童罪被拘留，警方調查後再揭駭人內情，原來涉事者早在10年前疑已賣掉2名女兒。

2歲半男童佳佳的叔叔於4月17日到警署報案，警方調查後拘捕佳佳的親生父親，並將他交給嫲嫲照顧。（網上圖片）

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浙江省湖州市公安局在微博發文，指2歲半男童佳佳出生不久便父母離異，他跟隨爸爸生活，但主要由爺爺和嫲嫲照顧。佳佳的叔叔於4月17日到警署報案，稱侄兒被爸爸帶走後便沒有回家，懷疑被賣走。警方及後在江蘇省找到該名姓謝男子，他很快便承認將佳佳以15.8萬人民幣賣出，「買方」是1名陌生女子，對方得知女兒難以懷孕生育，雙方即場簽下「送養協議」，當中更列明「送養方和孩子不再來往」。

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謝某事後供稱因手頭拮据，加上與再婚妻子感情不和，便打算賣兒「換錢」，紓解生活壓力；不過，警方卻指謝某收取「賣兒」款項後，還帶着現任妻子到貴州、江蘇等地遊玩，不時打卡自拍，更拍下大筆鈔票的照片傳給親友。警員在周日（25日）到「買方」家中找到佳佳，連夜將他帶返湖州市，送回嫲嫲手中。

警方目前謝某以涉嫌拐賣兒童罪被拘留，調查後揭出更駭人事件，原來謝某早在10年前，同樣以生活貧困和無力撫養為由，與前妻將另外2名女兒送給他人撫養，疑變相賣女，當局會繼續調查事件。

（綜合）

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