發現阿媽26歲已買車買樓　25歲三無台女感絕望　網民：時代不同了

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近年物價上漲快速，許多年輕人的薪資跟不上物價，存錢成一大問題，也造成延遲成家，以及買不起房子的情況，台灣一名25歲的女網友在網路上感嘆，自己的媽媽26歲就已經結婚、買房、買車，自己25歲工作一年，存款空空、沒有男友，相較之下「覺得好可怕」。

自問一年內買車買樓結婚完全冇可能超絕望　網民：找到有錢老公就全都有了（點擊放大看原文及網民討論）👇👇👇

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此文一出也有許多網友回應，「時空背景不同了，沒事兒」、「時代不同不能這樣比，而且沒有比較沒有傷害」、「每個人的發展都是獨一無二，加油」、「妳媽媽也太厲害了吧，是不是爸爸很會賺錢呀」。

還有人開玩笑的說「往好處想明年妳就達成一項，26歲了」、「沒事，我當你男朋友，至少幫你完成了一個」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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