天水圍返觀塘每日車程逾3小時　打工仔嘆OT完再塞車　心聲引共鳴

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-17 18:00

觀塘交通情況令人聞風喪膽，早前就有公司招聘告示列明「雖然返觀塘但唔近老母地段嘅」，不過總有人選擇每日闖關返工。「人生很難！」有打工仔在網上發文，指住在天水圍的他，早上9時半要到觀塘上班，於是每朝早需要6時多起床，距離遠之餘還要塞車，因而每日來回車程都超過3小時，直言「搭車仲辛苦過返工」。天水圍返觀塘這個「死亡組合」引起網民共鳴，甚至有過來人奉勸1句：「畀啲勇氣去轉份近屋企的，人生就多啲時間。」

觀塘塞車問題嚴重，令在該區上班的打工仔都叫苦連天。（資料圖片）

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有打工仔日前以「人生很難」為題投稿至facebook專頁「奴工處」，講述每日由天水圍住所到觀塘上班的心路歷程，特別是加班後又要遇上塞車，令他更難受▼▼▼

樓主的訴苦心聲引來一眾住在新界大西北的網民有共鳴，紛紛留言表示「終於有人明我人生很難」，直言住天水圍的人最怕去九龍東工作，寧願返香港島，「起碼搭車可以瞓足全程」，亦有人說穿殘酷的現實，「有能力就搬，冇能力就慣」，並向樓主提出多個建議▼▼▼

早前有網民在討論區邀請大家分享，住在天水圍的好處，結果引來「牛牛們」踴躍留言，紛紛數出該區的另類優點▼▼▼

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