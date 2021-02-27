澳洲綿羊流浪5年變巨型掃把　剃光35公斤羊毛露全相　網民讚可愛

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-02-27 10:00

澳洲一隻綿羊近日成為網民關注對象，有當地民眾在森林發現該隻綿羊，第一眼以為是個灰色毛球，後來才發現這團大毛球是一隻綿羊，原來5年前牠走失了，一直在森林流浪，身上的毛愈積愈厚，重達35公斤，讓牠看起來活像一個巨型掃把。綿羊最後被送去農場收養，在職員幫忙下剃毛卸下重擔，其可愛的樣貌終於「重見天日」，獲大批網民祝福開展新生活。

巴拉克當時被骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，甚至連樣子也看不見。（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@facebook）

據路透社報道指，綿羊名叫巴拉克（Baarack），日前被民眾在維多利亞州蘭斯菲爾德（Lancefield）一森林發現，巴拉克當時被灰骯髒的灰色厚毛遮蓋全身，羊毛濃密得連樣子也被半遮掩着，驟眼看以為是個灰色毛球。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

後來牠被相關動保機構送到艾德加慈善庇護農場（Edgar’s Mission Farm Sanctuary），農場經理貝倫德（Kyle Behrend）表示，「巴拉克應該曾經是牧場裹的羊，因為牠的耳朵有被標記過的痕迹，雖然標記已經被其纏繞臉部的粗羊毛給弄掉了」。

農場職員拍片記錄接收巴拉克的過程，可見牠因為身上的毛太重導致無法自行走動，加上長年生活在外，身上也布滿來自樹林的垃圾和一些寄生蟲。

▼▼點擊睇綿羊巴拉克剃毛過程▼▼

+ 12 + 12 + 12

貝倫德續指，他們推測巴拉克從本來的家走失了至少5年，因為長時間無人替牠修剪羊毛，最後愈積愈厚，經職員幫忙剃走所有毛髮再上磅量度體重，證實被剃掉的毛重達35.4公斤，相等於1隻成年袋鼠的重量，非常誇張。

貝倫德亦透露，為巴拉克檢查過後，發現其4隻羊蹄仍然健康，但因為長時間無人餵食故體重不足，其視力亦似乎不太好。可幸的是，經過職員悉心照顧後，巴拉克終於變回清爽又可愛的綿羊，「牠能活下來已是奇蹟」。貝倫德亦承諾他與一班職員會盡全力照顧巴拉克，讓牠再此變得健康。

（Edgar’s Mission Farm Sanctuary@fb、Reuters）

公雞Bahtiyar傾力啼叫終倒下逐格睇：

+ 12 + 12 + 12

有日本網民近日於Twitter上載影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓。（nori22@Twitter圖片）