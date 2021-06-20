台灣最美中文老師IG曬針咭　性感打扮反成網民焦點：着成咁去打針

撰文： ETtoday 最後更新日期： 2021-06-20 12:30

台灣網紅Q塔（Queenta）過去曾在補教業擔任老師，因身材姣好，在PTT表特版上爆紅被封為「最兇中文老師」。Q塔於19日PO出接種完AZ疫苗的照片，提醒接種前後的注意事項，並表示她是公費第一類醫事人員才能施打。

Q塔19日在IG上發文，表示她現在是醫療品牌主理，身份為公費第一類醫事人員，因此日前去接種疫苗，「打完第1天有不舒服，全身發熱痠痛無力，但沒發燒，第2天只剩頭痛和手臂痛，看來已經不是疫苗認證的年輕人了（不過打完第6天了手臂還在痛）」。

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網友看完紛紛留言，「我只是來看照片的」、「為何打疫苗還能那麼美，穿這樣去打疫苗會害醫生更熱吧」、「這是打疫苗的廣告文嗎」、「穿這樣去打疫苗！？」「旁邊被施打者男性還沒打前，看到妳就已起副作用」、「妳穿這樣去打疫苗？天啊！也太美了吧。我一直在流鼻血」。

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