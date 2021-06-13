台「最索賣魚妹」打完疫苗竟返去賣魚？有網民鬧呃疫苗　本人喊冤

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-13 11:30

在台灣有「最美魚販」稱號的阿澎（劉心語）因為過去曾有ICU的護理經驗，先前響應號召，加入支援的行列，打完疫苗且完成受訓後卻事與願違，暫時被勸退，她心情大受影響，卻還遭網民攻擊「騙疫苗」，只是沒想到卻因此接到警員來電。

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阿澎說一早接到社頭派出所的電話，當時還擔心是不是做錯了什麼事，結果對方告訴她：「最近妳被網路霸凌的很嚴重，有什麼可以協助妳的嗎？」原來是有民眾看不下去主動報案，員警聯絡關心狀況。

接到電話的當下，阿澎告訴員警：「沒事沒事，就任由他們去吧！」對方卻說不能讓社頭的孩子被欺負，如果有感到任何不舒服都可以說，警方會協助處理，阿澎對此感動地直說：「不愧是自己生長的家鄉！」

另外阿澎也再次表示抱歉：「很抱歉疫情都這麼嚴峻，大家還要操心我，也很謝謝大家，不過我一切安好，也希望大家一起度過疫情，並保持正能量的心。」

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