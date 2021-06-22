巴士線有X、有P、講明特快都好慢？網民盤點「假特快巴士路線」！

撰文：卓柏安
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坐巴士可以欣賞窗外風景是賞心樂事，但如果路線過度迂迴難免令人覺得煩躁！有網民在討論區上發文，召集網民分享「1人1條假特快巴士路線」，列出多條雖然名義上是特快，但實際上卻「慢到無朋友」的巴士路線，與上一集「真特快巴士路線」形成極大對比！
有網民出Po，召喚網民分享「1人1人條假特快巴士路線」。（資料圖片／羅君豪攝）
有網民在討論區上以「1人1條假特快巴士路線」為題發文，指既然早前有人出Po討論「真特快巴士路線」，「咁唔爭在講埋假特快」。帖文同樣引來網民熱烈討論，並分享心中認為不能算是特快線的特快線。
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同場加映：網民嚴選「真特快巴士路線」 半個鐘元朗去旺角 呢區成快線贏家【點擊下圖放大即睇內容 ▼ ▼ ▼】
網民嚴選「真特快巴士路線」 半個鐘元朗去旺角 呢區成快線贏家
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↓巴士路線編號大揭秘↓
【巴士路線編號解說】香港巴士路線編號編排方式其實有規矩可尋，只要知道相關排序方法及特點，即可知道路線的大約目的地或特別之處（資料圖片／香港01製圖）
九龍及新界區路線：
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港島區路線：
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過海路線：
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巴士路線「後」的英文字母：
巴士路線「前」的英文字母：
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資料來源：香港巴士大典