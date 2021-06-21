轉角遇到「L形大便」真身竟是兩種昆蟲竇！網民警告：咪用殺蟲劑

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-06-21 22:30

現在已經進入炎炎夏季，許多蚊蟲都陸續現蹤，最近有台灣網民發現，自家樓梯一處角落有異狀，竟然出現一條L狀的詭異條狀物，以為是木屑和砂礫堆疊而成，因而拍下分享上網求助。有專業網友看到後，解釋會出現這個種況的真相，甚至勸說別亂噴藥，最好找除蟲公司來處理。

原PO在Facebook Group《爆系知識家》發文和分享照片，提到這是在自家樓梯某處的角落，短短一個禮拜就長出「條狀詭異物體」，表面看似鋪滿木屑和砂礫，由於這景象太過衝擊，讓原PO忍不住詢問，「各位朋友，請幫我看一下，這是長了什麼東西？」

樓梯角落驚現「L形大便」到底是什麼？網民：要搵專業人士搞…（圖放大看原PO及恐怖真相👇👇👇）

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該篇發文和照片曝光，隨即有專業網友指出，這是白蟻用泥巴、木屑築成的「蟻道」，並笑稱原PO「中大獎了」；至於要如何解決？大家頻勸別自己動手清理，否則後果不堪設想，更建議直接找除蟲公司，「自行噴藥的話沒辦法根除，只是逼牠們搬家而已，本來沒事的地方都會有事，殺不完的」；還有人直言，「這洞延伸的木質裝潢恐怕都要報廢了，裡面有白蟻窩，木板拆掉你會看到新世界」。

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（01熱話製圖）

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