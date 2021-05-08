雨季驚見飛蟻群亂飛超驚嚇　入屋變白蟻繁殖釀災難　專家教4招KO

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-08 13:00

【飛蟻 / 滅蟲 / 下雨 / 白蟻】每逢雨季來襲，本港不少地區都出現大量飛蟻，甚至闖進屋內令人非常困擾，台灣日前1段「群蟻亂舞」的影片在網上瘋傳，拍片者早晨出門上班時，驚見過百隻巨型飛蟻在空中亂飛，令他嚇得寸步難行。有滅蟲專家表示，今年飛蟻提早了半個月出沒，相信跟天氣轉變有關，並傳授多個方法教大家如何處理，更警告如果任由飛蟻留在家中繁殖，隨時釀成災難。

台灣有網民出門時驚見逾百隻飛蟻，場面十分駭人！（影片截圖）

台網民遇「群蟻亂舞」影片逐格睇▼▼▼

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飛蟻，又名大水蟻，一般是指翅膀未脫落前的白蟻，屬有翅型繁殖蟻，在低氣壓及在潮濕天氣下，例如日前的雨天會令牠們傾巢而出。

滅蟲公司「觀林蟲害」負責人鄭國鏗（Henry）表示，飛蟻分飛的情況去年於4月中至7月頭出現，但今年4月初已傾巢而出，相信與天氣有關，若住近山林或草叢就更易「中招」，最近都接到不少除蟻個案，「有啲太多，自己處理唔到，一晚幾百隻」。他又分享1宗嚴重個案，有客人因遇着白蟻入屋並築構巢穴繁殖，不及時處理下被咬爛木傢私，最終要清拆全屋裝修才能解決。

Henry建議市民可嘗試以下4招預防及殺滅飛蟻入屋的情況▼▼▼

香港蟲害控制從業員協會委員陳偉強曾接受《香港01》訪問，教授自家製滅飛蟻神器，只需要在燈下放一盆加入洗潔精的水，飛蟻便會投水自盡。（按圖睇簡單步驟滅飛蟲▼▼▼）

除了飛蟻，蝨都是另人頭痛的家居常見害蟲，滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾指出8個家居藏蝨黑點要小心▼▼▼

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（01熱話製圖）

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