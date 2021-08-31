疫苗抽獎登記｜恒基足金終極抽獎今登記！申請免DQ須知＋截止日期

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同場加映：5000元消費券｜政府再改申請使用限制！3類人不可領 1招更早領取
是次「電子消費券計劃」會發放總額5000元的電子消費券，計劃規模360億元，預計720萬人受惠。究竟最新有什麼申請資格？申請方法、消費券適用範圍及限制又有什麼？將會分多少期派發消費券？以下12大重點逐點解答。
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