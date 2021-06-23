網民熱議設站極近巴士線　有啲距離不足100米　呢條走車都唔驚！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-06-23 17:00

巴士路線設站較多是吸引乘客的原因之一，但有時設站太多太近亦會令人覺得奇怪！有網民在討論區上發文，呼籲大家列出「同一條巴士線2個相距好近而不合理嘅巴士站」，引來熱烈討論。網民列出的例子之中，有巴士站之間只相差約80米，更有2個巴士站相差約160米但已經設有分段收費，行多2步即可享「9折優惠」！

有網民在討論區上發文，召喚網民分享1人1個「同一條巴士線2個相距好近而不合理嘅巴士站」。（資料圖片／羅君豪攝）

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網民「北千手卓一夫」在連登討論區上發文，召喚網民一起列出一些明明是同一條巴士線，但其中2個巴士站之間距離近得不合理的巴士站。帖文引來網民熱烈回應，原來此類巴士站於不少巴士線上都有出現。

有網民以城巴48號線為例，指華富邨華泰樓及華富（南）之間只有80米距離，九巴5號線由富山邨總站開出之後到達距離約160米的下站富山邨即設有分段收費，由全程6.2元減至5.4元。

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九龍及新界區路線：

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港島區路線：

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過海路線：

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