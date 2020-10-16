性侵電影《無聲》登Google熱搜榜　恐怖「性遊戲」真相毛骨悚然

台灣電影《無聲》入圍第57屆金馬獎8項提名，揭開當地特殊學校的性侵案件，大膽的題材被許多網友稱作「台版《熔爐》」，還未上映就掀起熱烈討論，登上Google熱門搜尋關鍵字，有超過5,000筆搜尋，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》也發現，《無聲》在近兩週就有4,167筆網路聲量，聲量高峰主要都是該電影與各大品牌合作贈票，除此之外，這部電影還有其他亮點，讓我們一起來看看吧！

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看點一：改編自2009年台南啟聰學校爆發集體性侵事件

根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，發現《無聲》引起討論的重點在於「改編自真實事件」，劇情內容描述失聰少年目睹校園公車最後座的性侵事件，其實電影是改編自2009年台南啟聰學校爆發集體性侵事件，事件爆發曾轟動社會一時。

片中不斷提及「遊戲」，代表單純的學生只將性侵當作「他們只是在玩」，然而揭開「遊戲」的真相，才發現醜陋的「秘密」竟如此讓人震撼。

《無聲》與各大品牌合作贈票，近兩週就創造4,000多筆聲量。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/09/30 - 2020/10/13））

看點二：透過「聲音」營造詭譎氛圍，聾人的世界並不「無聲」

另一方面，根據《KEYPO大數據關鍵引擎》熱門關鍵字，也可以看見，雖然《無聲》是以「啟聰學校」作為背景，片中幾乎沒有太多台詞，卻更襯托出電影中的雨聲、風聲，營造出詭譎緊張的氣氛，入圍本屆金馬獎最佳音效、最佳原創電影音樂，可說是不太意外。

《無聲》的「真實性」與「音效」都成為討論話題。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/09/30 - 2020/10/13））

看點三：《天黑請閉眼》導演柯貞年，首次拍電影就入圍金馬獎

從《KEYPO大數據關鍵引擎》探索概念，看到導演柯貞年也是討論話題之一，先前執導的台劇《天黑請閉眼》討論度居高不下，首次拍電影就入圍金馬獎，《無聲》更被譽為「2020後座力最強台灣電影」。

導演柯貞年曾執導台劇《天黑請閉眼》，這次《無聲》被譽為「2020後座力最強國片」。（DailyView網路溫度計授權使用／KEYPO大數據關鍵引擎／聲量趨勢（分析區間：2020/09/30 - 2020/10/13））

分析說明 分析區間：本文分析時間範圍為2020年09月30日至2020年10月13日。 資料來源：《KEYPO大數據關鍵引擎》擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過10億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。 研究方法：系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『《無聲》』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「探索概念」(註3)作為本分析依據。 *註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。 *註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。 *註3 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】