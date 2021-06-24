蘋果停刊｜最後一期蘋果日報網上炒至$1000　網民斥炒家天價圖利

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-24 12:45

在港創刊、出版26年的《蘋果日報》，今日（2021年6月24日）出版最後一期印刷版，表示會印刷100萬份，為創報以來單日最高。不少讀者為了購買最後一份實體《蘋果日報》特意凌晨到報攤排隊買報紙，甚至有報檔實施限購。 二手拍賣網今晨已出現多個放售最後一期《蘋果》的帖文，部分以原價、甚至免費轉讓，表明對象為較難排隊購買報紙的長者或有需要人士，但亦有人以「歷史價值重大」作招徠，叫價達1000元，惹來網民討論。

最後一份實體《蘋果日報》今日（2021年6月24日）出版，大批讀者半夜排隊購買。(梁鵬威攝)

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壹傳媒管理層周三（23日）下午4時宣布，在完成周四（24日）最後一份報紙後便會結束營運，網上即時新聞則於周四（24日）凌晨暫停更新，而最後一期《蘋果日報》會印刷100萬份。

《蘋果日報》於2021年6月24日出版最後一期，表示會印刷100萬份告別讀者。（羅君豪攝）

停刊消息一出，不少讀者為了購入最後一期《蘋果》，凌晨已在各區的報檔及便利店大排長龍等候，有報檔甚至要實施限購以滿足客人。由於送貨需時，加上屬最後一期，部分讀者至今晨仍未能購入《蘋果》，但亦有人早已「大手入貨」，並於拍賣網轉售。

2021年6月24日，巿民凌晨到旺角的報攤外排隊，等候購買《蘋果日報》。（梁鵬威攝）

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《香港01》記者於二手拍賣網站「Carousell」以關鍵字「蘋果日報」搜尋，可見多個轉售帖文，有人指得知「多區買份報紙都十分艱難」，亦有商舖以高於原價10元的價錢發售《蘋果》，決定以原價轉讓，希望給未能買到的市民「留個記念」，更有發帖者表明願意免費轉贈未能排隊購買報紙的市民，強調「長者優先，真心自己排到就排」。

不過亦有網民不放過炒賣機會，以「最後一期」、「歷史價值重大」、「極罕已絕版」等字眼作招徠，以50元至288元不等的價錢放售6月24日出版的最後一期《蘋果日報》，甚至有人開價1000元，比原價10元高出100倍。相關帖文引起網民討論，不少人批評行為猶如「發死人財」，更於討論區貼出截圖，留言怒斥「炒家」，而部分轉售帖文疑因收到多個留言而刪除。

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麥當勞繼早前推出「姜濤餐」，近日又聯乘韓國當紅組合BTS（防彈少年團）於全球50個地方推出「The BTS Meal」，印尼雅加達的麥當勞更出現外賣員擠爆餐廳取餐的現象。香港「兵團」在套餐正式推出後亦紛紛湧至麥當勞購買，在二手拍賣網站更有炒賣潮，連沾有「少油漬」的紙袋都開價80元，而一套聲稱是全新的包裝盒、杯及紙袋等則開價最高達650元。

The BTS Meal實物圖／香港麥當勞圖片

最多人在網上單售印有BTS標誌的紙袋，由20元至80元不等，其中1個寫明「少油漬」的紙袋亦要售80元。（Carousell圖片）

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BTS麥當勞餐外國掀炒賣潮 1個紙袋1800港元 粉絲出奇招收藏包裝

外國有粉絲就想盡辦法將享用完的包裝收藏起來▼▼▼

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早前麥當勞推出80元「姜B餐」，隨餐更會附送3張姜濤個人獨照卡，部份更是限量簽名閃卡，引來大批粉絲要狂吃麥當勞儲齊整套共6張卡。在Carousell網站上，更見姜濤卡炒賣潮，單買普通卡要80元，限量閃卡更要250元，如果一套6張最高價更見700元。

樓主女友在網上見到姜濤卡，更以230元炒價買了一張限量簽名版閃卡。（Carousell圖片）

港女賣二手名牌波鞋 穿3年有迹開價$1500 網民：貼錢都要考慮

不少人對「着人舊鞋」都有避忌，如果鞋子已經殘得發黃更是難以接受。有網民在二手買賣平台Carousell發現有人以1500元出售穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋，更「誠實」地標明僅得三成新

網上二手買賣平台Carousell，竟有人以1500元出售自己穿過3年、發黃有污漬的名牌波鞋。（連登討論區圖片）

另外，該賣家亦有將其他波鞋或布鞋放上平台出售，最誇張的一對是穿了5年的New Balance波鞋，同樣標明是30%新。