激罕月球土壤有價無巿　《一拳超人》埼玉喜獲1粒石　下場卻超慘

撰文： 向樂高 最後更新日期： 2021-06-27 16:00

【一拳超人／埼玉／波羅斯／月球土壤／月壤／月土／嫦娥五號】中國月球探測器「嫦娥五號」去年12月將2公斤月球土壤帶返地球，中聯辦、特區政府及中國科協等於周日（27日）至7月9日在會展舉行展覽，市民可免費入場，並近距離觀察月壤，同場更有縮小版的「嫦娥五號」模型。月球土壤在地球更屬極度珍貴，至今僅有0.2克透過拍賣流落民間，絕對是「有價無巿」的稀有物，如果能獲得小量月壤，已經可以一夜致富。 人氣漫畫《一拳超人》亦曾出現月球土壤的情節，男主角埼玉意名獲得1顆月球小石頭，獲知可賣天價即欣喜若狂，沒料到結局卻超慘。

《一拳超人》其中1個章節是埼玉（右）大戰宇宙霸王波羅斯，其間埼玉曾被轟到月球。（動畫截圖）

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《一拳超人》第46話說到埼玉與來自其他星球的宇宙霸主波羅斯激戰，埼玉被對方猛轟至由地球直飛月球，他落到月球表面才發現身處真空狀態無法呼吸，需憋氣蹬腳發力返回地球，最終戰勝了波羅斯。

一場激戰就此落幕，直至第7卷的番外篇時才出現激場後的小故事，皆因埼玉回家後在靴子裏發現1顆小石頭，相信是在月球時「攝」到靴子中。埼玉知道月壤是價值連成物品，遂叫徒弟傑諾斯立即上網查找價格，得知每克價格大約60萬日圓（約4.2萬港元），埼玉登時十分興奮，打算把小石頭拿去賣掉時，卻一時甩手掉到滿佈碎石的停車場內，找到入黑還沒找到，空歡喜悲劇收場。

埼玉戰勝波羅斯後回家，在靴子裏發現月頭石頭。（漫畫畫面）

雖然漫畫指傑諾斯在網上找到資料，顯示每克月壤價格純60萬日圓，但實際上月壤絕對是有價無巿，歷年來只0.2克月壤流入民間。1970年9月前鮮聯通過月球 16 號探測器從月球取得的3顆小碎石，前蘇聯政府將石頭贈送給當時的太空計劃主管Sergei Pavlovich Korolev，以表揚他的貢獻。

1993年，Korolev的遺孀Nina Ivanovna Koroleva在蘇富比拍賣會上拍賣該3顆月球碎石，有美國私人收藏家以44萬美元投得。3顆月球碎石於2018年再以85.5萬美元拍賣成交，價錢已翻了一倍。如按2018年的成交價計算，1克月壤價值可達427.5萬美元，折合成日圓每克價值約4.7億日圓，如果網上有人以60萬日圓發售號稱是月壤的物品，相信很可能是假貨了。

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