月球土壤冷知識│有乜成份？可用地球土冒充？　月壤資料一文看清

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-27 10:00

【月球土壤／月壤／月土／嫦娥五號】中國月球探測器「嫦娥五號」去年12月成功將2公斤的月球土壤帶返地球，部分月球土壤已於隨國家科學家訪問團來港，中聯辦、特區政府及中國科協會等於周日（27日）至7月9日在會展舉行展覽，市民可免費入場，並近距離觀察月壤，屆時更可看到縮小版的「嫦娥五號」模型。 地球與月球的距離約38萬4400公里，土球土壤穿越外太空而來到地球，自然是彌足珍貴，對於這種「天外之土」，大家又知多少呢？如果用地球土壤製作「山寨貨」頂替，是否可以蒙混過關？關於月球土壤的有趣冷知識，本文一一介紹。

中國月球探測器「嫦娥五號」去年成功將2公斤的月球土壤帶返地球，部份土壤擬於6月27日至7月9日在灣仔會展展出。（新華社 / 資料圖片）

▼▼▼關於月球土壤的6個冷知識▼▼▼

+ 32 + 32 + 32

下載「香港01」App，即睇城中熱話

截至2021年6月，人類歷史上共有10次到月球挖土的紀錄，首2次是1969年美國派出阿波羅11號及12號登陸月球，共取55.9公斤月壤，亦是史上第1及2次有人類登陸月球；當時與美國展開太空競賽的前蘇聯，於1970年派出無人儀器「月球16號」登月，取得101克月壤，是人類首次以無人探測器成功取到月壤。

+ 2 + 2 + 2

美國和蘇聯在70年代爭相登月，美國於1971及72年先後4度登月，共取得325.8公斤月壤，連同之前2次，合共擁有381.7公斤月壤，成為世界之最。而聯蘇分別於1972及1976年都派出無人月球探測器登月，取得225克月壤，即3次出動共取得326克月壤。

+ 12 + 12 + 12

美國科學家最初取得月壤石樣本時都心存敬畏之心，一切行動都小心翼翼，所有月壤都要進行嚴格的密封檢查，因憂心附有來自外太空的超級病毒或細菌，但是經過逾半世紀的觀察和研究後，科學家發現月壤並沒有令人類憂心的物質，故科學家對待月壤的態度都開始放鬆了，甚至會徒手觸摸或搬運。

同場加映：網民盤點粉絲最狂禮物，有呢位中國男星的生日應援更「誇到上太空」！

姜濤生日 收新西蘭地皮濕濕碎 網民盤點粉絲最狂禮物送上太空

BTS防彈少年團成員V及柾國的禮物▼▼▼

+ 7 + 7 + 7

TFBoys成員收過的禮物▼▼▼

+ 39 + 39 + 39

同場加映：愛妻男月球買4萬呎地送未婚妻 同湯告魯斯做鄰居 價格超便宜