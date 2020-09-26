愛妻男月球買4萬呎地送未婚妻　同湯告魯斯做鄰居　價格超便宜

「Love you to the moon and back. 」（愛你愛到上月亮再回來）一句老掉牙但極浪漫的情話，終於不只是「大隻講」！巴基斯坦一名男子為了迎娶嬌妻，竟買下月球上的一塊土地，送給對方作結婚聘禮，而最令人震驚的是，送出這宇宙級禮物的成本竟是如此便宜！

月球上的土地竟然可以成為禮物送給愛人。（示意圖，資料圖片）

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據外媒報道，巴基斯坦23歲男子Sohaib Ahmed受寶萊塢已故女星Sushant Singh Rajput啟發，決定在月球屬於「蒸汽海」（Sea of Vapour）區域，購買一塊面積約43511平方呎的土地給妻子作結婚禮物。

Ahmed的妻子Madiha收到這份禮物都相當驚喜，但指其他親友們都不相信，以為只是兩人之間的玩笑，當Madiha拿出這張「月球地契證明」後，令他們大開眼戒，更有準新娘希望未婚夫都能送她一塊月亮地。

大家一定以為浪漫背後必定要付上極重代價，但Ahmed其實只需要45美元（約348港元），就得到一張精美雕刻的月球契約，還有衛星照片以及詳細說明所購買的地理位置資訊表，更可以跟全球不少知名人士如湯告魯斯等做「鄰居」，相信不久將來有潛力成為新興求婚禮物或訂情信物。

（綜合）

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