愛妻男月球買4萬呎地送未婚妻　同湯告魯斯做鄰居　價格超便宜

「Love you to the moon and back. 」(愛你愛到上月亮再回來)一句老掉牙但極浪漫的情話,終於不只是「大隻講」!巴基斯坦一名男子為了迎娶嬌妻,竟買下月球上的一塊土地,送給對方作結婚聘禮,而最令人震驚的是,送出這宇宙級禮物的成本竟是如此便宜!