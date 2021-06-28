新手父母稱素食好處多　禁2歲仔食肉　斥醫生營養師：根本唔識嘢

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-28 09:00

近年素食成為新的飲食潮流，不少人因健康或人道原因而放棄食肉。有網民就發文分享與素食者鄰居的相處情況，指對方是育有2歲兒子的新手父母，由於本身是素食者，故一直讓兒子跟隨食素。樓主指該對夫婦不時「傳教」，分享素食的好處，更曾狠批醫生及營養師對素食有誤解，「根本唔識嘢」，樓主對有關情況感到無奈：「點解會有新手媽媽認為自己比醫生同營養師更加專業？」

有網民指，本為素食者的鄰居讓2歲兒子跟隨她及丈夫食素，質疑對方認為自己比醫生及營養師更專業，稱不擔心兒子食素對健康有影響。（《暖男爸爸》劇照）

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該網民於香港討論區發文，指新搬來的鄰居夫婦為新手父母，育有約2歲大的兒子，不過交談之間她卻認為對方的育兒方法有問題。樓主指鄰居夫婦本身是素食者，平日喜歡與人分享素食的好處，對肉食亦非常敏感，「佢哋成日開口埋口就食素食素，見到我屋企有少少肉都會話好臭好腥，又會話啲動物死得幾慘幾慘」。

樓主續指，鄰居夫婦曾表示因自己食素，故2歲的兒子亦跟隨，「咁大個仔肉都冇食過」。她好奇之下指出，不少醫生及營養師也建議小朋友食用足夠肉類有助身體成長及發展，但該名媽媽聞言卻似生氣，直斥醫生及營養師「根本唔識嘢」，又指素食對身體好，不怕沒營養，而且「免疫力和脾氣比較好，可以改善濕疹」，樓主不禁暗想「我差少少以為食素可以變超人」。對方又反駁指部分人食素導致發育遲緩原因並不在於食物本身，「只不過係其他人唔識食，佢話佢食咗幾年又唔見有事？」。

樓主指鄰居不時強調食素對身體有多種好處，又認為素食已能為兒子提供足夠營養。（《暖男爸爸》劇照）

樓主稱，交談期間鄰居不時向她「傳教」，不斷以「食素對環境好身體好」的觀念，建議她及家人嘗試食素。樓主雖認同素食有好處，但卻質疑對方強迫兒子食素的做法有問題：「好多醫生都話可行但唔建議囉……始終肉入面有好多嘢唔係食素可以補充到，就算得都要食好多，小朋友食唔食咁多嘢先？點解會有新手媽媽認為自己比醫生同營養師更加專業？」

樓主認同素食有好處，但卻質疑鄰居強迫兒子食素的做法有問題。（《暖男爸爸》劇照）

帖文引來網民熱議，不少人認為家長不應強迫子女食素，指出均衡飲食才對兒童成長有最佳效果，「有啲人有個錯嘅觀念就係食素=健康、食肉=唔健康，其實要均衡先健康，明明由細到大醫生營養師都講要均衡飲食」。不過也有網民認為，只要小朋友獲得足夠營養及健康成長，即使食素也沒問題，「人哋一家人食素，小朋友食素都可以食得好營養，你唔鍾意嘅可以表達你冇呢個意欲，但唔好話人哋有問題」。

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