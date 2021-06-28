台灣屏東現Delta變種病毒　呂秋遠勸打疫苗：不要去玩，好嗎？

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-06-28 13:00

文：呂秋遠 台灣律師 「你來幹嘛？好意思嗎？」當印度變種病毒出現在屏東，這句出現在宜蘭的疑問，不是很貼切嗎？ 為了這場戰爭，我們已經犧牲太多。收入不穩定、靠天吃飯的各行各業特別如此。嫌棄疫苗、充滿陰謀論、乞丐論的人越多，達成群體免疫的機會就越低，到處串門子喝茶、回家與中南部的家人團聚、去飯店各景點觀光旅遊解悶氣，短期內解除封印的可能就越低。上班，不得已；看病，不得已；採買，不得已；但是，這時候到觀光景點去玩，合理嗎？現在是戰爭時期，不是和平時代。不願意配合作戰，希望和平趕快來，這到底應該怎麼辦？又不是只有你受苦，每個人都在受苦。越基層的工作、靠業績的工作，傷害就越大，工作與生命，在疫情之下，哪個先消失，都還不知道。竟然，還能去散心？增加自己與別人感染的風險，只因為太悶，有事嗎？

台灣疫情嚴重，有巿民外出時穿着全套保護裝備。（資料圖片）

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想要封城圍堵病毒，卻又希望公權力不要管人民去哪；想要達成群體免疫，但是又不想打有副作用的疫苗；想要今天訂疫苗明天到，到了以後又覺得改天再打好了；想要趕快恢復正常生活，又不願意犧牲自己現在與家人團聚的權利。天底下，哪有這麼便宜的事情？

請不要再用「這又沒什麼」的心態去看這件事。當去年疫情如火如荼的在國外展開，他們就是這樣的生離死別、這樣的民生凋敝、這樣的經濟衰退、這樣的自怨自艾、這樣的一片混亂、這樣的醫療量能不足、這樣的恐懼、這樣的不方便，這些慘狀，還是台灣的10倍以上。而且，當時沒有希望，因為沒有疫苗。台灣只是國外一年前的縮小版而已，這樣都覺得無法忍受，那麼歡迎到歐洲看看，我們去年把那些場景當作笑話看，現在這個笑話，已經極度小規模的實現在台灣了，台灣人，忍受度極低，低到許多友邦因為擔心台灣的政治疫情無法收拾，趕快贈送大量疫苗，這樣還不夠嗎？

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我們可以一時的難過、可以短暫的傷心、可以暫時的氣餒、可以些微的生氣、可以有時的罵政治人物。但是，防疫最重要還在每個人的配合。打疫苗是自己的事，也是全體的事，因為一個人的行為累積下來，就是多數人的共業。同樣的，出遊、返鄉也是自己的自由，但是這個自由在這個時候，就是有可能傷害到全體的自由，一樣又是所有人要承擔。晚一天解除第三級警戒，就是對所有人，特別是基層民眾，多一天的傷害。

這時候，平平安安就好。認真打疫苗、不要去玩了，乖，好嗎？畢竟林北（編按：「老子」的意思）在這一個多月以來煮菜的次數，已經大於這輩子的總和了，不能同情我一下嗎？

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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