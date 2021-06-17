居美台人讚美國防疫配套兼狂踩台灣　台親戚爆seed反擊：資源曱甴

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-06-17 15:30

台灣疫情瞬間爆發，各界都十分關心疫苗接種狀況，希望能早日開放更多族群施打，甚至傳出不少人特地赴美，就是為了盡快打到疫苗。不過有網友就分享，自己一位旅美的親戚，過去經常返台看診，如今卻頻頻批評台灣的醫療制度，讓他氣憤直呼根本是「資源蟑螂」。

得戚表示喺美國一早打咗疫苗 終惹台灣親戚扯火（點擊放大看原文）▼▼▼

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原PO隨後在文中表示，自己實在看不慣這種親戚，既沒有在前線付出、也沒有幫上任何忙，只有在能得到好處時就來，當好處沒了就開始嫌棄，讓他痛批「充其量只是一隻資源蟑螂罷了」。

貼文引發討論，網友紛紛回應「我覺得你的回話超級讚，看了好舒壓」、「平常嫌棄台灣，要看醫生又想到台灣醫療的好」、「超多這種回台灣把各科都看了，然後再罵台灣落後」、「這臉打的真響」等。

但也有人點出「繳健保不能回台看醫生嗎？年初還沒覺得失望，現在越來越誇張，你沒看到嗎？」、「有繳健保當然可以回來看牙醫，為什麼要罵？」。

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