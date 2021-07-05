疫情令日本主婦慘上加慘　怒組「偷懶聯盟」　出埋書教hea做秘技

撰文： 日本設計小站 最後更新日期： 2021-07-05 10:30

日本新冠持續一年多，不僅苦了上班族，更苦了全職主婦。至於為什麼？日本電視節目表示：本來白天分開的夫婦處於的「微妙平衡」被老公在家辦公所打破，安寧的家庭生活，由於「老婆一手包辦，老公撒手不管一問三不知」而變得火上澆油。

有主婦抱怨：我老公在家以工作為藉口，其實每天也就是上班摸魚！家務事吧不幹，育兒不管，吃個飯不洗手，甚至不戴口罩！每天還要對你指指點點，搞得老娘血壓上升！

於是「新冠離婚」一躍成為了熱門話題，老婆嫌老公懶，老公嫌老婆煩，最後吵得一地雞毛，一拍兩散！由於各種因素導致的夫妻關係激化，這兩年，日本主婦終於忍不了：老娘上得廳堂下得廚房，在外給你維護面子，在家給你照顧家務事，憑什麼？不幹了！

日本家庭主婦：沉重的負擔

之前YouTube上就有90多萬粉絲的全職主婦YouTuber，記錄了一天24小時之中，日本媽媽的現實生活……

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全日本主婦偷懶聯盟：偷懶吧！嗚呼！

老公不幫忙，每天做太多事情太累，如何解決！為了緩解當前日本主婦「過勞」現狀，全日本主婦偷懶聯盟「ZUBOREN」應運而生！

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柔軟的智慧，可能更加有用

在現在，隨著中國女性意識的覺醒和社會的發展，在我們國內關於男女性、夫妻之間的話題也是越來越激烈，對立的情況越來越多。歸根結底還是雙方沒有互相理解和好好溝通。

生活不是戰場，爭吵不斷無助於事情的解決，更無助於關係的和諧；與其互相指責與謾罵嘲諷，不如從一些更加合理的角度，探索新的可能性，日本的「ZUBOREN」，可能就為我們提供了一些新的視點。

不知道大家在生活中是否也有遇到類似的情況？

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