十二星座｜最經得起小三誘惑嘅4大星座　天秤唔出軌因怕破壞形象

好男人愈來愈少，對感情專一的男人愈來愈成為女生們心儀的對象，那麼什麼樣的男人才是對情感專一的標準呢？從他的行為、言語以及其他方面都可以看出來，但是，最真實的還是通過兩個人長期的接觸與互動。而究竟哪些星座的男性，最會是愛情觀忠貞、認真負責不劈腿、不出軌的呢？



處女座的人，心思細膩觀察力很好。應該是天生俱來的能力心思細膩，跟別人相處幾次，就大概知道對方的個性或是一個怎樣的人。做人做事堅守原則的處女男，看似冷傲固執，但對待感情他們是堅定的，知道什麼事該做，什麼事不能做。

這個要求完美的人，自然是希望自己的感情能有一個完美的開始，也能有完美的結局。所以面對誘惑，他們還是會自動過濾，堅守底線的，出軌這種事對於他們來說也是微乎其微的！

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水瓶座不但尊重個人自由，也樂於助人、熱愛生命，是個典型的理想主義和人道主義者；他們深信世上自有公理，所以常有改革（或革命）的精神。對待感情，水瓶男是比較理性的，他們知道感情是相互的，自己怎麼對待另一半，另一半就會怎樣對待自己。出軌這件事看似刺激，但代價很大，聰明的水瓶男是不會明知故犯的，他們會堅定自己最初的眼光，堅守自己的底線，更加懂得去呵護，尊重愛人，做一個被稱贊的絕種好男人！

天秤座的人心地善良，有古道熱腸和仁愛之心，富同情心而看重感情；處事力求公正與中庸，不願偏激。天生擁有儒雅氣質的天秤男，身邊從來就不缺少異性緣，這可能會無形中增加他們出軌的機率，但天秤男很在乎周圍人的評價，他們既不希望被別人指指點點，也不希望自己努力建立起來的人格魅力受到損害，損害名聲。因此出軌這種損人不利己的事，他們是絕對不會觸碰的！

金牛座個性趨於保守、務實且傳統。 生活較重視物質層面，做事刻苦耐勞，耐力過人。 不過有時會給人固執不知變通、做事刻板的感覺。對待感情一心一意，不容易出小差的金牛男，一旦投入到愛情中，就會負起責任，全心全意的去經營。對溫馨家庭極度渴望的他們懂得如何掌控自己，深知出軌這種事只是追求一時的快感，一旦觸碰就沒有回頭路。所以為了家人和孩子，他們也是絕不允許自己背叛感情的！

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【本文獲「塔羅筆記」授權轉載。】