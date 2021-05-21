大圍站新商場命名「圍方The wai」　網民創意改名：點解唔叫圍呀

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-21 12:05

【大圍站 / 圍方 / The Wai / 港鐵 / 柏傲莊 】港鐵大圍站上蓋住宅項目柏傲莊 III將公布新銷售部署，而基座的全新商場昨日（20日）亦正式命名為「圍方」，英文名字為「The Wai」，隨即引來網民熱議，有人認為「圍」跟「圓」字太相近，容易跟九龍站圓方混淆，而英文名亦特別得讓人想起女性的身體部分，引起尷尬，因而紛紛列舉更多創意改名建議。

大圍站上蓋物業柏傲莊 （資料圖片）

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圍方佔地65萬平方呎，設有4層樓面，提供150個商戶，將設大型超市、餐飲及娛樂商戶，預計明年可取得入伙紙，預計2023年投入服務，預料將成為新界東第二大的商場，僅次於沙田的新城市廣場。

圍方The Wai設計模擬圖▼▼▼

港鐵物業及國際業務總監鄧智輝昨日解釋名字的含意，指「圍」字解作唯一中心點，而「方」字則希望讓公眾聯想到旗下另一商場九龍站圓方；至於英文名字「The Wai」的讀法都有特別，是以廣東話讀「Wai」的發音。

左起為港鐵投資物業總經理龍子豪、港鐵物業及國際業務總監鄧智輝、港鐵投資物業總經理陳宛冰。

消息一出即引起網上熱議，有網民表示歡迎，指大圍終於有大型商場，「唔使下下出沙田」，但亦擔心會造成交通更擠塞。對於商場名字，網民討論得更熱烈，稱中英名令人想起其他商場，「The Wai」抄「The One」，但個「wai」字又冇意思，而「圍」跟「圓」字很相似，長者視力不好容易跟九龍站商場混淆，而「圍」字亦令人以為是用圍棋做主題的商場，又指的士司機分分鐘會聽錯「葵芳」。有上蓋物業的業主及區內居民更發起聯署聲明，希望港鐵能重新審視商標及英文名字。

網民紛紛大動腦筋，建議一些創意名字▼▼▼

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早前有網民在香港討論區以「買大圍站，不如買沙田站，搭過地鐵返工就知點解」為題發文，分析居住在大圍站上蓋未必是好事，並以沙田站作比較▼▼▼

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改名是一門藝術，有連登討論區網民就號召大家提供「聽嗰名就知係真豪宅嘅屋苑」，引起網民熱烈討論。

【點擊即睇邊個名一聽就知係豪宅▼ ▼ ▼】

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同場加映：樓盤名千變萬化，連登仔曾經整理出5大類樓盤命名手法！【點擊放大立即睇有邊5類▼ ▼ ▼】

連登仔整合5大類樓盤名 中間加「‧」或「王」字邊就會高級啲？

1.係咪以為加一點．喺中間就high啲系列

2.係咪以為夾硬「珈」個部首「王」or「田」or「三點水」同音怪字就high啲系列

3.唔知係樓盤定中式酒樓系列

4.純粹個名改得好核突系列

5.虛報地址誤導觀眾系列