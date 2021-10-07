男友借啲易攞自己時辰八字　真正原因極心寒　決心分手一樣出事

台灣女網友Cherry Hsieh表示與家族經營傳統產業的男友交往大概三個月的時候，就被男友旁敲側擊給出了八字。



男友以設解鎖密碼爲借口，問了她的出生的時間，一時迷惑之下就交出了。後來才得知，是她男友的媽媽說要先看八字才能同意他們交往，網友就這樣被騙走了時辰八字。

雖然她不是什麼煞星還是孤星，但男友媽媽還是有點微詞，說什麼沒有旺夫叫她男友多想想，並沒有很看好這段感情……

女網友後來才知道 八字亂給很危險 卻已後悔莫及（點圖放大閱讀原文）▼▼▼

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要交往可以，但我千萬不能路過他們家的廠房，而且就連我去她家他媽都要擲筊看日子，同意才可以放行。真的很傻眼！我又不是要過門，真的很誇張！而且第一次見完他媽之後，我男友錢包裡就多了一串銅錢，上蝦皮查了一下 居然是是擋煞用的，我男友居然還真的乖乖放在錢包裡。其實因為他媽的種種行徑也有提過幾次分手，但男友每次都哭著挽留，甚至會在我家樓下罰站，不知道為什麼總會心軟又同意再努力看看。

那時候我總以為是自己心理壓力很大的關係，去他家的時候總是待不住覺得心裡悶，嚴重一點甚至有時候都會覺得想吐，後來才發現 我居然被下降頭了。那一次，我想說對婆婆釋出點善意好了，不然大家僵持著日子也不會好過，就主動幫忙掃掃他家的客廳。他們家入口處就放了一塊那種紅色塑膠墊，上面寫歡迎光臨的那種東西。那一塊感覺有放了兩三年了吧，大家進進出出真的被踩得很髒，我想說拿去浴室沖洗、晾一下，殊不知在那塊塑膠墊底下，我發現一張紙條，紙條居然寫著我的名字跟我的生辰八字！我看到整個頭皮發麻到不行！ 真的很想吐！我拿起紙條去質問我男友，我男友一臉不知所措，說他真的不知道怎麼會在那邊，他媽聽我跟男友在房間很大聲的説話，直接在房門大喊說：「就我不小心弄掉得啊~有什麼好大驚小怪的啊？」我當下真的也找不到理由反駁，但我就跟男友說「我要冷靜一下」，隨便收拾個東西，我就回家了，那時我真的下定決心要分手了！這個男友、這個婆婆、以及那個可怕的家，我死也不要再踏進去。

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但後來幾天我真的過得很不好、睡不著也吃不下，明明對我來說是解脫了，卻像是我被分手一樣過得魂不守舍，常半夜醒來覺得很無助，無助到哭著到天亮。好像過了一個多禮拜，我男友用匿名電話打過來，他說他媽媽想問我有沒有好一點，我正要掛掉他媽就接過電話：「最近身體好嗎？」我心一沉……什麼？你關心我一般會問說「最近還好嗎」，怎麼會用「身體」？我沉默一陣子，我說：「你又做了什麼了嗎？」她說：「沒有啊，只是想關心一下，身體要顧好，三餐要記得吃，上次你生氣的紙條我有收好了，不要介意。」聽到「紙條」我眼匡瞬間爆淚，直接掛掉電話，他媽一定又對我做了什麼。我真的很無力，不知道該怎麼辦 ，有想找過師傅，但很怕被騙又不敢跟爸媽說，也怕我爸媽連帶收到牽連。

姐妹們，你們的八字真的要小心，不要亂給，遇到很迷信的婆婆請儘早離開。昨天他媽發了訊息過來說：「這禮拜找時間回去他家吃個飯，拜個拜吧！不希望一點小事，兩個人鬧得不愉快。」第一次看到「拜拜」兩個字會毛骨悚然，現在又因為疫情好不想出門，我要拒絕嗎？但我該怎麼拒絕才能讓他媽跟我好聚好散啊？

網友回應：「找間大廟去拜一下吧，這樣妳應該會比較心安，至於那老太婆也別讓她好過，去她家吃飯順便倒雞血進她家香爐，看誰狠。」「不相信就沒事了，妳越是相信就越害怕，想東想西的越是陷入對方的陷阱，若是這種方式有效，世界上早就沒壞人了，就像死亡筆記本一樣，寫一寫就都死光了，哪還有現在那麼多為非做歹的人那麼多！」「妳男友的八字要拿到手，然後再她媽面前說出來，然後妳就不會再有這些莫名奇妙的情況發生了！當二人手上都握有核武才能核平。」「噗，都這樣了，還想復合？不理、不接、黑名單拉黑不就好了，跟他媽說改信基督，沒拿香了。」「跟他說，我媽拿我跟男友八字去合，說如果繼續在一起兩敗俱傷，所以阿姨好好勸勸xxx我們真的不適合。」「分手吧！現在才交往而已毛就一堆了，嫁過去你人生就只剩黑白了。」

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