肥仔潛力股｜156kg泰男1年喪減81kg驚變Oppa　自揭減肥由呢樣做起

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-06-17 12:30

一位來自泰國的網友Nes Chedtragull在美妝公社發表他花了一年鏟肉81公斤的瘦身對比照，並用簡單的中文和大家問好！他從156公斤開始減肥，現在1年後剩下75 公斤，少掉一個人的體重，這需要很大的恆心及毅力！

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短短三小時的時間湧入7000讚和400多則網友留言：「太勵志了啦~重點你的五官本來就是帥的~我要來加油了」、「好厲害喔竟然可以減肥成功變成個大帥哥」、「有去做縮胃手術嗎？瘦下來肚皮會皺皺有嗎？」、「是劉德華瘦身男女吧！」、「可以分享你的飲食跟運動菜單嗎」。

也有人讚賞道：「泰國人跑到FB的外國社團貼文，在文字不通的狀況，可能會一串字都看不懂，還必須靠谷歌翻譯確定這是減重社團，然後克服萬難來貼文，網友的回應也是外國文字，會讓人霧煞煞，這行動力也是不免讓人蠻佩服！」

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台女指自己試過晚上不太吃澱粉質，最極端是嘗試只吃蘋果，6時後不進食，但在不運動下結果愈減愈肥，其後她就研究出1個對自己來說最有效的方法，做足8件事就確實瘦下來了▼▼▼

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同場加映：宅男肥醜矮集一身 揸寶馬追女都冇用 減肥整容變型男Oppa大翻身

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