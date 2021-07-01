切芒果秘技！台女教3步完美去皮　不滴汁切出果肉　網民：學起來

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-07-01 11:00

【芒果／切芒果／愛文芒／蜜雪芒／台灣水果】芒果當造季節又到，可是台灣近月來受到新冠肺炎疫情困擾，其中盛產愛文芒的屏東枋山鄉受到Delta變種病毒個案影響，因而引發芒果退訂潮。有女網民為了鼓勵大家一起支持果農，拍下巧手切芒果的療癒片段，教大家幾個步驟不滴汁就能完整地切出芒果肉。影片上載1天已有逾7500人讚好，其刀法引來不少人驚嘆：「必須學起來！終於知道怎麼切芒果了！」

台灣屏東枋山鄉受到Delta變種病毒侵襲，因而引發愛文芒退訂潮。（資料圖片）

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該女網民在facebook群組「爆廢公社二館」上載影片，笑言「芒果沒有肺炎的病毒啦！」，又指屏東枋山芒果產量大，價格便宜，「不吃才傻傻」，為了讓大家都吃起來，一起幫助果農，決定公開其神級切芒果大法，並自豪直呼「（過程）完全不滴湯，又可以大口大口吃的很舒服」，還祝褔大家「吃芒果不再是災難」。

完美去皮切芒果逐步睇▼▼▼

台女為鼓勵大家一起幫助果農，決定公開其神級切芒果大法。（YouTube「NiuMa Handmade」圖片）

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從影片可見，片主在切芒果前先在表皮中間找出「一條線」，以避免切到籽，另一半也取1至1.4厘米再下刀，她提醒需依照品種不同下刀，籽的厚度亦要自己拿捏，「多切幾次就會切得很精準」。

第二步可將一邊的果肉切成5至6塊，形成1個船舟的形狀，其後把刀與鉆板平行，盡量貼合，再下刀往前慢慢滑推，另一，就能巧妙地將果肉與果皮分離，最後可以按喜歡的不小切成粒狀，方便進食。

影片曝光後即引來逾千人留言讚嘆樓主的超強刀法，又指從來都不愛削芒果，不但怕切到手，又會弄到「成手汁」，但看完短片即感覺成就解鎖了，紛紛表示要學起來。不過有網民卻試做失敗，「我照你方式一遍，芒果已成火龍果」、「眼睛看懂了，腦袋學會了，但還是手殘」。

有網民則分享自己另類切芒果秘訣，有的拿起刮皮刀直接削，然後整個芒果拿住吃，有的會用紅酒杯整片片下來，「一顆不用一分鐘」。不過有人就說出重點來，「這種芒果最好吃，有人削皮更好吃」。

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捕捉愛文芒的最佳賞味期：

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