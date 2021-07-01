連登仔半夜call Uber　司機嫌遠拒載唔願cut單　反鬧爆乘客自私

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-01 14:00

很多人出門也會選擇網約車Uber代步，希望享受到更佳服務，然而乘客與司機之間的爭拗亦屢見不鮮。有連登網民發文，稱凌晨1時許於油麻地叫車後，司機即表示自己位於荔枝角，要求樓主「叫過部近啲車」。樓主明白對方意思，逐要求對方自行取消接單，惟司機突然惡言相向，直斥他自私，又指前往接載他的路程比實際交易車程更長，「接你一張短途即係白做」。樓主稱司機最終自行「cut單」，但他不滿對方態度，表明會向Uber投訴。

有連登網民發文大呻使用Uber叫車服務的不快經歷，表明將向公司投訴。（非當事人，資料圖片）

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連登網民「大角咀歐陽震華」凌晨發文大呻遇上無禮Uber司機的經歷，他指凌晨約1時50分左右於油麻地叫車，司機接單後駛至尖沙嘴海防道附近後便停車，卻表明身處荔枝角，要求他「叫過部近啲車」。樓主明白對方不希望跨區接單，遂建議司機「cancel單」，即自行取消行程，沒料竟遭對方「教訓」。

按圖看樓主與司機完整對話▼▼▼

從樓主上載的對話截圖可見，司機利用Uber程式內的對話功能，質問樓主：「接你路程仲遠過你坐車路程，你好唔好意思呢？」樓主堅持若司機取消接單，不介意重新叫車，惟司機聞言直斥「你呢啲人咪自私囉！有冇諗過我哋司機要用油，成本高，接你1張短途，加我過來接你要油錢，我即係白做」。

樓主被罵大感無奈，僅再次回覆司機「你可以cancel單我冇所謂呀」，但卻再次遭對方怒斥「有錢唔係大晒，你係人我都係人」。他事後交代指，司機「講完最尾1句之後1分鐘，就自己死死地氣cancel 張單」，惟他對司機的態度感到非常不滿，表明會向Uber投訴，「要cancel 唔該你自己cancel張單，做返個負責任嘅人。有冇諗過作為乘客嘅我都夜媽媽喺條街度等咗你10分鐘？」。

不少網民對司機的態度感到驚訝，紛紛贊同樓主投訴的決定，認為司機嫌遠拒載在先，理應自行取消行程。（示意圖，資料圖片）

帖文引來網民討論，不少人贊同樓主，認為司機嫌遠拒載在先，理應自行取消行程，但部分司機擔心拒絕行程會影響評分，導致不少「搏大霧」情況出現，「call車畀錢佢賺仲要無啦啦俾佢人身攻擊，又唔係你想，係個系統分配畀佢但係搵你嚟出氣」、「乘客控制唔到邊個司機接單，之後你個司機接咗單又嫌呢樣嫌嗰樣，仲要乘客cut單畀錢？自私嗰個係司機」。

樓主之後再於留言表示，事件責任不在於他，建議其他使用服務的網民遇上同樣情況時應「企硬」，「唔好唔覺意地助長咗呢啲司機嘅低劣行為。其實我都唔知要唔要扣錢，亦都唔care，只係我覺得做咩要鬧我，佢唔鍾意咪cancel單，點解要我cancel張單」。

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