Uber司機因BB無戴口罩拒載　港爸不滿公審反被網民轟：生仔要考牌

不少人常以一句「生仔要考牌」取笑怪獸家長，有港爸昨於討論區發文，指帶同幼子乘搭Uber從健康院離開，惟司機以「BB無戴口罩」為由拒絕接載。港爸一怒之下發文公開司機的個人資料公審，沒料未獲網民認同，反而一面倒圍罵他只顧自己，蠻不講理，最終他於今晨「跪低」並發新帖請求管理員刪文。

港爸將涉事司機的個人資料如姓名、頭像相片及車牌號碼等資料於討論區公開，沒料反被網民公審。（《BB來了》劇照）

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該名港爸昨於連登討論區以「依家D Uber司機竟然話BB無帶口罩拒載」為題發文，指昨日帶同幼子於健康院檢查後，打算乘搭Uber離開。不過車輛駛至時，司機則以幼童沒戴口罩為由拒絕接載，令港爸大感不滿，大罵：「咩𠵱家Uber咁嘅服務態度！」

港爸一怒之下，在手機程式截圖，並將涉事司機的個人資料如姓名、頭像相片及車牌號碼等資料於討論區公開，意圖引網民一同公審司機。然而網民看過帖文均一面倒認為司機做法正確，令港爸公審不成反被網民公審，最終更發新帖請求管理員刪文了事。

Uber早前因應疫情發展，要求所有司機及乘客均須戴上口罩。（資料圖片）

不少網民認為港爸在疫情期間帶同幼童外出，有責任為他做好防疫措施，例如戴上口罩或防疫帽等，「就算係冇病，你幫個b戴口罩，減低感染機率唔好咩？用下腦諗嘢啦，下下po人哋岀嚟」、「自己唔保護好個仔仲放人上網批鬥人，垃圾父母。個BB咁細個，真係唔明點解可以唔戴口罩」。

亦有網民指出，「口罩令」的確豁免2歲或以下的兒童毋須戴上口罩，惟司機亦有權拒絕他認為未有做好防疫措施的乘客上車以保障自己，直指樓主貼出司機資料公審是蠻不講理，「bb 自己扯甩口罩咁又點？個司機都係保障自己，世界圍住你轉㗎？」、「為咗你個B舒服要個司機搵條命去搏？」、「你要求司機戴口罩怕傳染，司機都可以要求返BB戴口罩，fair enough」。

同場加映：Uber司機收女乘客奇怪訊息要求「扮我男朋友」 到埗始知救人一命👇👇

除了的士，Uber近年成為不少人的代步選擇，美國一名Uber司機曾於facebook分享一次載客經歷，稱接到訂單時，女乘客傳訊息要求他抵達後要「扮我男朋友」，雖然他感到奇怪，但仍照客人意思而行，沒想到這小小的舉動竟意外救了對方一命。

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