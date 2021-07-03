標緻靚樣+清秀長髮　大馬網紅勁吸逾50萬粉絲　四眼妹造型更吸引

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馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu，IG：peiyu0515）有超過54萬名粉絲，是相當有人氣的網紅。沛妤樣子標緻得來又留有一頭清秀長髮，同時亦擁有健美體態，成功吸納大批粉絲。沛妤在IG上有大量打卡照片，經常以不造性感造型打卡曬身材，其中戴上眼鏡的素顏造型與一般網紅照完全不同，反而令網民覺得更加吸引！

馬來西亞網紅沛妤（Pei Yu）的「四眼妹」造型很純真，更加吸引粉絲關注，其ig有超過54萬名粉絲，相當有人氣。（IG「peiyu0515」圖片）

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