公屋父離世　兄妹被揭資產超$196萬限額須遷出：仲有咩方法留低？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-06-09 13:00

【公屋 / 富戶政策 / 遷出 / 暫住證】公屋租金平空間大，有人為了長住公屋自願減薪，以防超出入息或資產限額被迫遷出。有網民表示，本來一家三口住在公屋2房單位，由於父親離世，兩兄妹欲申請轉為新戶主，惟入息及資產超出限額，要求他們遷出單位，樓主因而相當苦惱，發帖求問大家有何方法，「有冇得上訴？」。

有網民表示，本來一家三口住在公屋2房單位，由於父親離世，兩兄妹欲申請轉為新戶主，惟入息及資產超出限額，要求他們遷出單位。（資料圖片）

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該網民日前在香港討論區，以「被房署迫走可以點做」為題發文，指本來一家三口居住在1個2房的公屋單位，父親早前離世，只剩下他們兩兄妹，故希望能申請轉戶主。惟經過入息及資產審查後，被發現超出兩人家庭的總資限額，超出了須遷出現居公屋單位的限額，「過咗196萬多幾萬」，因而被要求遷出單位，遂求問其他網民，「其實有冇得上訴，交1.5或者2倍租，仲有冇其他辦法? 」

公屋「富戶政策」中，如住戶入息及資產淨值限額超出以下數字其中1項，都要遷出▼▼▼

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樓主的情況引起網民熱烈討論，有人直指已沒有辦法，「冇計了你交了入息資產，只怪自己當初唔轉移資產先交」，亦有人認為「有能力就唔好再諗拎着數」，建議樓主兩兄妹租住私樓或買樓置業。有網民則建議1個方法，可先向房署申請暫住，「資產超出咪用咗佢囉，再申請批新租約」。

根據房委會資料顯示，公屋戶主去世或遷出後，在該公屋單位居住和已登記在戶籍內的前戶主配偶可毋須通過「全面經濟狀況審查」及「住宅物業權審查」而申請成為該單位的新戶主，但若戶籍內並無前戶主的在生配偶，其中一名年滿 18 歲的認可成員，可申請成為該單位的新戶主，惟須通過審查，以確定是否符合批出新租約的資格，並釐定所須繳交的租金水平。

根據「富戶政策」，如家庭入息超過現行公屋入息限額5倍，或總資產淨值超過現行公屋入息限額100倍 ，須遷出現居公屋單位。不過，若住戶有困難不能如期遷出，可申請暫時居住，房委會將視乎實際需要批出「定期暫准居住證」，有效期最長可至12個月。暫住期間，住戶須每月繳付暫准居住證費，其間如住戶並無擁有香港住宅物業，以及其家庭入息及資產淨值連續3個月或因永久原因而下降至低於限額，持證人可再申請批租約。

同場加映：網民眼中7個比私樓更屈機的公屋▼▼▼

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2021年租者置其屋計劃（租置計劃）公屋正在接受申請，將於6月10日截止，不少公屋戶都考慮會否把握這次上車機會。租置計劃的800個單位，分布於港九新界39條屋邨，包括李鄭屋邨、良景邨及山景邨等，即睇各單位售價、間隔、呎數▼▼▼

香港島：

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九龍：

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新界：

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是次綠置居及租置計劃單位，5月28日至6月10日接受合資格綠表人士申請，如果幸運中籤，究竟選購綠置居還是租置公屋好呢？有網民就力數7項租置公屋的優勢，更形容「抵過綠置居」。

即睇「租置公屋」哪7樣優勢比「綠置居」更抵，以及有什麼隱憂▼▼▼

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如果想申請綠置居，則要留意以下10大申請須知，以免做錯被DQ▼▼▼

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