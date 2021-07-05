有人開Po收購大量的士收據　直認要拎盡公司福利　網民批：涉詐騙

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-07-05 12:00

部分公司會為深夜下班的職員支付的士費用作為福利，但也有人會以此欺騙公司！最近有網民在facebook群組上公然發文收購的士收據，直認公司有提供坐的士收工的福利，但自己從來沒有坐的士回家，疑似打算用收購回來的的士收據向公司「Claim錢」。有網民質疑樓主涉嫌使用虛假文書及詐騙，但樓主就「理直氣壯」回應指收據千真萬確，認為不屬虛假文書。

有網民在討論區上發文，指需要大量長期收購的士收據。（facebook群組「長沙灣街坊」截圖）

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樓主在facebook群組「長沙灣街坊」上發文，問有沒有區內街坊是夜更的士司機，表明想向對方收購的士收據，「1個月收20張左右，長期合作」。有常常乘的士的網民留言詢問：「我大把，幾錢一張？」樓主就在回覆中強調「要指定日子、每晚指定時間、大概價錢，你做到？」，又指若網民只需將收據拍照給公司作證明，他可以「接收」對方的實體單，意指不介意對方先「claim錢」再將單據給他。

有人對樓主行為感好奇，「收嚟做咩？收數？」，引來網民討論。有人估計樓主收購的士單據「可以攞多啲錢，夜放工公司會畀錢你搭車，老細平時咁X街，呢啲福利梗係攞盡」，樓主就回答指「就係咁簡單囉」，更指「不如我解釋清楚啲，我公司係有夜間坐的士返屋企呢個福利，不過我從來都冇坐」。

樓主表示，雖然公司有提供深夜的士費用的福利，「不過我從來都冇坐」。（資料圖片）

另外有網民看過留言直指樓主行為「踩界」，「小心使用虛假文書」，樓主則反駁「冇虛假文書，張單千真萬確」，卻被網民狙擊指其「詐騙行為都係千真萬確」。有人認為，事件真相應該是樓主可以向公司報銷的士費用，但自己最後只乘坐巴士，「的士司機收據幾十蚊，事主又可以Claim錢」，但該留言未獲樓主回應解畫。

任何人以欺騙手段（不論該欺騙手段是否唯一或主要誘因）而不誠實地取得屬於另一人的財產，意圖永久地剝奪該另一人的財產，即屬犯罪，循公訴程序定罪後，可處監禁10年。 《香港法例》第210章《盜竊罪條例》第17條（1）

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