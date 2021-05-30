PS5七折平賣？買家赴坪洲面交咁收場　網民列5大破綻：肯定係騙徒

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-30 19:47

【Sony PlayStation 5／騙徒／PS5】PlayStation 5遊戲機供應緊張致一機難求，不少人打機心切只能上網硬食炒價，炒風熾熱同時成為騙徒下手機會！最近有網民在facebook群組上分享經歷，指早前在格價網站找到有人開價2800元出售光碟版的PS5，此機官方價為3980元，一般炒價迫近6000元，竟有人開出官方價七折的筍價出售？買家表示有興趣購買時，賣家不斷要求以郵寄交收及預先過數，買家則堅持面交，更應要求於早上7時半前往坪州碼頭，惟最終交易仍是告吹。 帖文起引起網民瘋傳及討論，直指事件在開始已經甚有騙案味道，更歸納出5大破綻，直指賣家「肯定係騙徒」，又讚揚事主意志堅定拒絕過數，雖然浪費了時間及船費，但最終沒有中招，甚至形容2人是「高手交鋒」。

PS5雖已推出一段時間，但供應仍然未能滿足買家需求，令炒價高居不下。（資料圖片）

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該名買家在主要交易遊戲機及電子遊戲的facebook群組上發文，提醒其他用家提防騙案，並上載與騙徒的對話截圖。樓主在帖文中表示，「各位師兄小心呢條X街，呢個人喺Pirce賣PS5，約好咗地點交收之後就放人飛機！」。

【點擊下圖放大即睇買賣雙方對話內容 ▼ ▼ ▼】

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網民看畢樓主與賣家的對話截圖之後，直言事件一開始已經充滿伏味，不明白為何樓主還要堅持交易，更歸納出以下5大騙案元素！

【點擊下圖放大即睇網民歸納5大騙案元素 ▼ ▼ ▼】

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網民在討論中亦都提到，騙徒很有耐性地與買家溝通，又扮到自己是孩子的爸爸，形象似討好很易令人中計，但對話中提到要在M記交收，而坪洲並沒有麥當勞，故已經相當可疑。不過，亦有人大讚事件中的買家網民堅持面交及絕不預先過數，最後即使已經「中伏」抵達坪洲亦都沒有心急支付訂金給賣家，已經將損失減至最少，只失去了一晚好眠及交通費用，算是精明，但應該更早就識穿事件是騙案。

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騙徒手法層出不窮，近來愈來愈多「電話情緣」騙案，大家要小心提防！有網民就曾分享遇到「外籍機師」搭訕的經歷，她更醒目地以立法會議員葉劉淑儀的玉照還擊，展開爆笑對話▼▼▼

【同場加映】港女遇「外籍機師」搭訕 贈葉劉玉照展開爆笑對話 對方咁樣反應

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