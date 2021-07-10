租置葵興邨428呎變2房2廁　85萬豪裝變身私人藝術展館｜裝修實例

撰文： 熱評 最後更新日期： 2021-07-10 11:00

文：DIC設計情報中心 【葵興／葵興邨／公屋／租者置其屋／租置計劃】超過1年沒能衝上雲霄，想必一眾港人對旅遊甚是掛念。以往歐遊除了血拼購物與品嚐地道美食，遊覽當地的藝術館及博物館可是指定動作。如今疫情之下別說外國，連香港的藝術展覽亦可免則免。但是次介紹位於葵興邨，一個面積約428呎，2房2廳單位的戶主卻沒有這個煩惱。只要站在客廳之中，已經尤如置身在一個沒有遊人，只為戶主而設的專屬藝術展覽。

+ 8 + 8 + 8

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

基本資料：

葵涌葵興邨／428平方呎／2房／工程費用約85萬

拉開閘門，首先是一個小小的空間。閘門與大門呈L形，夾在中間的玄關位置鋪上仿唐樓懷舊式的磁磚，靠牆則有一個高身鞋櫃，實用性與品味同樣顧及。打開大門正式進入單位，首先映入影簾的是一個採用L形佈局的開放式廚房。廚房原本是一個梗廚，但為了增加空間感，同時加強單位設計上現代氣息，戶主便決定改為開放式廚房。為了進一步善用單位的空間，設計師使用了折疊式吧檯設計，在用餐或與朋友聚會時拉起即可提供所需空間，平日則使單位空間更為寬闊。

整個單位最為吸引的地方莫過於在客飯廳中間，兩則的黑色組合櫃及半腰櫃。組合櫃以不規則及凹凸感營造出富有特色的現代感，半腰櫃頂的火焰效果配以天花的燈槽放光效果及黑色焗油櫃身與歐式雕像擺設，充滿古代神話時代的味道，下方則以金色金屬腳架帶出高貴的感覺。客飯廳牆上掛滿不同畫作，兩旁放滿戶主多年收集而來的雕像，利用組合櫃高低起伏的櫃面，仿如身處在歐洲某國藝術館一樣。

客廳放置了大量戶主珍藏的藝術品及各式畫作，將公屋搖身一變成為私人展覽館一樣。（設計情報中心提供）

電視與梳化放在廳的一旁，雲石面設計的電視背牆延續單位的藝術氣息。電視櫃沿用半腰櫃的設計風格，加強整個單位設計的一體化感覺。客廳範圍的牆身改為使用木紋牆紙，為這個日常休閒的角落帶來一點放鬆寫意的味道，盡享在家的舒適感。

進入主人房，由客廳伸延進來的木紋牆紙設計給予主人房溫暖，舒適的感覺，配合灰色的衣櫃櫃門，型格之餘沒有半點不合的感覺。到頂L型衣櫃與床邊一大組上下層掛衣櫃，為房主提供海量的衣服收納量。地台設計能進一步讓戶主擺放物件，使整個單位的空間更為整潔，將焦點集中在雕像之上。

單位設有2個洗手間，其中一個需要經由廚房進入。另一個則以玻璃圍身畫出淋浴位置，做到乾濕分離。洗手間的設計著重簡約大方，以灰色木紋櫃配以雲石紋牆磚，牆身有一個凹陷的正方形位置擺放洗滌用品，不用另外添購掛牆架，亦是當中的特色之一。

設計情報中心facebook專頁：按此

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

↓↓↓大埔白石角嘉熙440呎2房 30萬中國風配雲石毫無違和感｜裝修實例↓↓↓

+ 6 + 6 + 6

↓↓↓大坑半山上林788呎4房 52萬建構明亮之家兼有溫暖感覺｜裝修實例↓↓↓

+ 10 + 10 + 10

↓↓↓紅磡半島豪庭946呎4房 140萬設計簡潔精緻風格大單位｜裝修實例↓↓↓

+ 12 + 12 + 12

↓↓↓大圍豐盛苑380呎3房 74萬裝修大翻新讓仔女有獨立房間｜裝修實例↓↓↓