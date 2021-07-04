叫外傭送物品去醫院畀老爺　1句pass away超驚嚇　僱主知真相嬲爆

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-04 19:00

小小犯錯能釀成巨大誤會，隨時令人極度憤怒！有外傭僱主於討論區大呻，指家中外傭姐姐一向記性差，常常要靠「飛紙仔」的方式讓她記下工作要求。早前她寫下便條及印製地圖，要求姐姐將假牙送往醫院給老爺，沒料對方突致電告知「Sir pass away」（意指樓主的老爺去世了），頓時令她大吃一驚，嚇到幾乎發生車禍。樓主即時核實消息，後來才發現原來是姐姐記錯病房號碼導致虛驚一場，令她無奈又不滿，大呻：「工人姐姐咁唔小心點搞呀？」

樓主要求姐姐代拿假牙給正在留院的老爺，沒料姐姐記錯病房號碼鬧出誤會。（《淪落人》劇照）

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該名僱主於香港討論區發文分享外傭的烏龍事，直言對姐姐因無記性鬧出的誤會不吐不快。她指該名外傭一向「記性麻麻」，平日要求她完成工作或家務也要多加提點，「日日都要飛晒紙仔，寫晒白板要做啲咩，而家難請工人唯有忍忍忍」。

早前樓主的老爺要入院接受小手術，她拜託姐姐將假牙帶往醫院給老爺，並做足準備功夫，「印晒地圖寫晒名同病房電話」。沒料事發當日姐姐突然「喊晒口」致電，告知她「Sir pass away」（老爺已去世），令她大嚇一驚，「嚇到我差啲撞車」。

樓主突然接到姐姐電話，稱老爺「pass away」，直言「嚇到我差啲撞車」。示意圖。（《淪落人》劇照）

樓主驚魂甫定即向姐姐再次核實消息，卻發現一切只是虛驚一場，「我叫佢去B5病房，佢唔見咗我畀佢張貓紙，行咗去D5，咁啱走咗位病人同老爺一樣姓……」。事件令她大感無奈，指姐姐平日工作不用照顧老人家，但「平時老爺待佢不薄」，大呻不明白為何姐姐能犯這種錯誤，導致巨大誤會，「根本啲姐姐識廣東話，扮唔識咋」。

帖文引來網民討論，有人認為僱主不應對外傭要求太高，直指「喊晒口打畀妳算佢心地好啦，最緊要唔好打電話揾唔到妳，又話妳pass away 埋！真係唔死都俾佢笑死了」、「佢聰明就唔使做家傭啦，就算請第2個都唔會聰明啲㗎，只要手腳乾淨，肯做就係好家傭」、「只要人品好就得，小毛病還是可以原諒嘅」。樓主看過留言也只好安慰自己：「唔偷錢、唔偷嘢算係大幸。」

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