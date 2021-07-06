網課期老師間飲可樂　家長怨唔認真、誘惑小朋友：不應光明正大喝

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-07-06 16:00

【zoom上課／網上教學／網課／面授】台灣新冠肺炎疫情持續，各級學校維持網上授課，不過這安排卻意外引出大批怪獸家長。繼早前有台媽不滿幼稚園老師要求其兒子不能只穿內褲上堂後，近日有家長發文抱怨，指看到幼稚園老師上網課時「正大光明」飲可樂，令兒子下課後不斷「扭計」稱要食快餐，批評老師行為如在「誘惑小朋友」，教學不夠認真，帖文引來網民熱議。

有台媽投訴老師網上授課期間飲可樂，批評對方「誘惑小朋友」，令其兒子下課後不斷「扭計」。（示意圖／GettyImages）

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「拜託老師視訊可以認真一點嗎！」該名台媽早前投稿至facebook專頁「靠北幼稚園」，指發現有老師於網上授課期間在鏡頭面前飲可樂，「我明白講課可能會口渴，但也不要正大光明拿可樂來喝，好歹也用個保溫杯裝起來吧」。

台媽指雖然孩子上課時「沒一直吵」，可是下課後卻不斷「扭計」，纏着她要求食快餐飲汽水，即使她多次拒絕也沒用，「吵到我的腦子都在嗡嗡叫，現在還感覺耳邊有想吃麥當勞的聲音」。

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台媽指，以往自己仍是學生時也沒有遇過同類情況，「老師也不會直接拿飲料出來喝，也是好好裝在茶杯裏面」，批評老師沒有遵守視訊禮儀，「怎麼可以誘惑小朋友想吃麥當勞呢？」。她續說，自己與早前發文投訴的家長不同，「我覺得我靠北還比她們有道理，真的不要砲我是恐龍家長！雖然別的家長沒說什麼，但他們一定也靠北在心裏啦」。

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帖文一出即引起熱議，就如早前的「內褲媽媽」一樣，不少網民批評事件反映家庭教育成果，根本不屬老師的責任，「你的小孩會吵，表示你的小孩還需再教育，別把錯都推給別人」、「你應該從自己本身的教育做起，不是管別人喝什麼吧」、「千錯萬錯都是別人的錯，不會馬上藉由事件來教育孩子的父母真可怕」。

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