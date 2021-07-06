「抖音第一美女」竟然係男人？阿爾忒彌斯美伢正面回傳揭真相

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有著「抖音第一美女」封號的大陸網紅阿爾忒彌斯美伢，近日遭質疑是男扮女裝，實際上是一名男性，爆料傳得沸沸揚揚，為此她在直播中正面回應！

阿爾忒彌斯美伢在直播中鮮少說話，「默播」以及直爽、不隨意配合粉絲要求是她的個人特色，沒想到卻因此被懷疑是男生，有網友認為，她的骨架偏大，加上男扮女裝的話，難以長時間維持女聲，因此才會以「默播」的方式進行直播。

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針對爆料，阿爾忒彌斯美伢表示不解：「我是男的女的有那麼難分辨嗎？聲音聽不出來還是長相看不出來？」對於自己的性別，竟然會成為話題顯然很無言，因此直面網友的質疑：「為什麼總是問我是不是男的？你要先問自己你是不是個人、你是不是人類，再來問我！」

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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