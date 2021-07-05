傳陳慧珊轉行任英文老師　再婚覓真愛丈夫當人生導師陪伴走過低潮

撰文： 黃伊玲 最後更新日期： 2021-07-05 19:19

陳慧珊是90年代末至2000年代的無綫（TVB）花旦，2015年約滿後退居幕後。近日內地網民傳出陳慧珊在深圳的英語培訓機構任職英文老師，在機構官網的「專業團隊」一頁上，出現陳慧珊的照片及履歷，雖然消息未獲她本人證實，但已登上微博熱搜，網民表示敬佩，亦令人想起她經歷離婚、再婚的自強幸福故事。

陳慧珊是90年代末至2000年代的無綫（TVB）花旦，拍攝過無數經典劇集。（《波士早晨》劇照）

▼▼▼【按圖看】陳慧珊在深圳的英語培訓機構官網的「專業團隊」一頁上的資料。▼▼▼

曾憑感覺維繫婚姻失敗 離婚後覺悟長久戀愛需真正尊重與聆聽

婚姻最重要是承諾。如果無論如何都要一起，中間過程是如何都好，大家都會很開心。 陳慧珊（Flora）

陳慧珊（Flora）渾然散發的知性氣質，至今依然令人難以遺忘，當年陳慧珊主演過不少經典劇集，如《絕世好爸》、《妙手仁心》與《創世紀》等均創出高收視，是一名實力派外，也是一位個性與樣貌相當入屋的演員，但事業發展相當成功的陳慧珊卻經歷婚姻失敗陷入低潮。

陳慧珊（Flora）渾然散發的知性氣質，至今依然令人難以遺忘。她在2001年與前夫鍾偉明離婚，並於2006年嫁給現任丈夫鍾家鴻(Mike)。（陳慧珊微博）

陳慧珊於1994年結婚，當時24歲，婚姻只維持了7年。她在節目《婚姻五重奏》時坦言，與前夫婚姻失敗是因為自己不夠成熟，只單憑感覺維繫感情並不足夠，亦因為離婚一事令她明白到人生中有一些缺失，陳慧珊更謂：「對方與你的說話，是同等的重要。互相尊重與真正認真聆聽對方說話，才令關係變得更可行，更長久。」在一段關係中愛自己多過對方是不可行的，而一段堅定不移的愛情，最重要是雙方互相遷就才可令婚姻長久。

婚姻失敗陷低潮 幸得第2任丈夫當人生導師走過苦路

有傳媒發現在2012年陳慧珊（Flora）丈夫鍾家鴻（Mike）曾入稟法院並申請破產，而陳慧珊也支撐着整個家庭，也復出拍劇。(《婚姻五重奏》截圖)

後來，陳慧珊於2006年與相識多年的好友兼經理人鍾家鴻（Mike）再婚，她接受香港電台節目《敏感時刻》訪問時提到，現任丈夫鍾家鴻不但個性樂觀，更是非常聰明的人，能夠時刻為陳慧珊把事情處理得條理分明，丈夫亦會在陳慧珊忙碌工作時，花時間教導女兒，及兼顧家中所有家務，所以陳慧珊亦慶幸自己第2度婚姻，遇上非常有耐性又是「全面」的伴侶。

▼▼▼【按圖看】陳慧珊（Flora）與現任丈夫鍾家鴻（Mike）的幸福生活▼▼▼

陳慧珊分享過，雙方都是經歷過婚姻的人，也明白婚姻最重要是承諾，過程並不重要，最重要是他在低潮時陪伴她走過所有的年月，更把人生的領悟化成見解安慰她。她相信兩人之所以能展開第二段婚姻，是彼此相識20多年，由朋友修來到人生伴侶的緣分。

▼▼▼同場加映：江欣燕早前亮相由黎芷珊主持的訪談節目《單對單》，大談及感情世界及離婚心路歷程。江欣燕在節目中表示，自己與前夫吳積遜（Jackson）拍拖十年，結婚十二年，一起渡過了二十二年個年頭才分開▼▼▼

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