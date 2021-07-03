初老｜33歳小嶋陽菜「0元變美」 10種生活小改變：微笑防嘴角衰老

撰文： 許芷婷 最後更新日期： 2021-07-03 12:00

【初老】日本女團AKB48前成員小嶋陽菜，在2017年離隊後，除了當雜誌模特兒、推出自家品牌服裝與護膚品外，也開設YouTube頻道，分享美容心得。早前，她就分享「0元美容法」，如何不花一毫，從生活習慣著手，對抗「初老」，讓自己慢慢變美，且更健康。

【初老】小嶋陽菜分享慢慢變美的方法。（nyanchan22）

「0元變美法」：10種生活小改變 對抗「初老」

聽說女生30，是一大關口，除了是變成「3字頭」的自設心理關口，也是身體的變化－新陳代謝變慢。今年33歳的小嶋陽菜保養得宜，甚至比出道時更健美，她就曾在YouTube頻道分享她的「0元變美法」－不花一分一毫，也可慢慢變美。

【初老】從生活小習慣著手，要學會好好對待自己。（nyanchan22）

10種「0元變美法」，大多都是針對身體「初老」，從生活小習慣著手，如在床頭放水杯、手袋放水樽，閒來無事記謹吸收充足水份；不時穿貼身衣物，不要讓「鬆身」潮流「養懶」身體，時刻留意身型變化，好控制身型與飲食；每天浸浴，好加速新陳代謝等等。即使不花費到美容院，也毋需購買昂貴護膚品，養成日常生活好習慣，就可以漸漸變得更健康，更美。

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