陳茵媺闊太級Hermès手袋珍藏曝光　陳豪送過10萬限量版寵妻不手軟

撰文： 程佩敏 最後更新日期： 2021-07-02 18:53

【陳茵媺｜名牌手袋｜Hermès】陳茵媺（Aimee）自與陳豪結婚後，專心照顧家庭，「愛妻號」陳豪不時送上Hermès手袋予陳茵媺感謝太太付出。近年，陳茵媺變成Hermès粉絲，不但擁有經典款式，亦一袋買下多色，甚至鍾情於限量版，全部價值不菲。

陳茵媺與陳豪一家五口幸福滿滿，「愛妻號」陳豪不時送上Hermès名牌手袋予陳茵媺感謝太太付出。(aimeechan_official@Instagram)

陳茵媺與陳豪於2013年結婚，誕下兩子一女，一家五口幸福滿滿。二人透過咖啡而結緣，婚後陳豪為陳茵媺每天炮製一杯專屬咖啡，即使有了小朋友，亦協議每年都會計劃一次只有兩個人的旅行，以保持相愛熱度。

陳茵媺珍藏8款Hermès手袋公開 老公陳豪寵妻贈送限量版

「愛妻號」陳豪更會向陳茵媺送上Hermès手袋作獎勵感謝太太付出，限量版Constance便是其中之一。

名牌手袋Hermès Constance限量版是陳茵媺37歲時，陳豪送給她的生日禮物。(aimeechan_official@Instagram)

據說Constance名字取自於品牌設計師Catherine Chaillet初生女兒的名字，是Hermès首款以其標誌性「H」扣而聞名的袋款，據悉每個手袋經工匠裁縫花上14至18小時製成，加上內部均配有小羊皮，故價值較高，而陳茵媺所擁有的限量版價值約HK$120,000。陳茵媺亦擁有Birkin、Kelly、Garden Party等經典款式，光是Garden Party款就分別購入粉紅色及橙色，而Kelly款則擁有紅色、黑色。

陳茵媺亦趕上迷你手袋熱潮，入手售價約HK$70,000的Mini Kelly以及約HK$50,000的Mini Bolide，Mini Bolide雖然不是Hermès大熱款，但簡潔圓弧配上短手柄，低調而不失優雅。在陳茵媺的IG上可見她似乎獨愛Hermès，即使不是出席重要活動，陳茵媺在日常生活、逛街吃飯也總是Hermès不離手，如同闊太般「粗用」貴價名牌手袋。

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Hermès Oran sandal於陳茵媺社交平台出鏡率甚高。(aimeechan_official@Instagram)

陳茵媺穿泳衣也要襯Hermès拖鞋？

手袋以外，陳茵媺亦愛Hermès Oran sandal拖鞋，以白色、黑色、併色設計配襯不同造型，於社交平台上出鏡率甚高。Oran Sandals沿用品牌的簡約風格，採用小牛皮製成，鞋面設計只有品牌的象徵「H」字，造出Cut-out款式，沒有花巧的和裝飾於鞋面上，價格視乎材質而定，由HK$4,900至HK$20,300不等，對比Hermès的其他單品，可謂是入門級別，款式百搭易襯，輕鬆地打造舒適度高的穿搭造型。在陳茵媺早前分享的Staycation泳衣照中，她便穿上了Hermès拖鞋配襯比基尼，就連造型細節都足見貴氣一面。

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