癌末弟弟臨終想飲指定蘋果汁　全台網民接力代買　4小時送到醫院

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-07-08 20:30

當家人的生命到了盡頭，每個人都想好好送別，或者完成對方未了心願。台灣台中1名網民昨（7日）在討論區發帖，指其弟弟癌症末期，估計很快便會離開人世，卧病在床的弟弟突然說想喝1款蘋果汁，但家人聽聞附近的超市已沒有存貨，遂請求網民的幫忙。大批網民紛紛致電不同門市查詢存貨，有人更從台灣各地「飛奔」到醫院，將蘋果汁送到樓主手上。

女網民在討論區求助，表示癌末的弟弟將離開人世，但希望臨終前飲某款蘋果汁，希望有網民出讓。（網上圖片）

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該名女網民昨日中午在PTT討論區發文，表示其弟弟患癌，並且已是末期，甚至有「臨終迹象」，數天沒有進食，貌似即將會離開人世，惟弟弟突然表明非常想喝1款蘋果汁。家人為了一圓他的心願，便趕忙委託他人代買，可惜醫院附近的超市均告缺貨。

在無計可施之際，樓主在帖文徵求網民幫忙，「有沒有好心的大大，願意割愛賣我1罐」，並希望善心人盡快送到醫院交收。帖文一出，立即有大批網民留言，查詢超市分店的存貨，聯絡供應商和更新路況，商討如何最快速地將蘋果汁送到樓主手上，其中數名網民更「兵分三路」，分別從嘉義、新北、新竹等地買來蘋果汁並交給樓主。

熱心網民分工合作地幫忙，有人查詢存貨，有人則檢查路況，務求讓送蘋果汁的網民盡快趕到醫院。（Olga Kononenko / nsplash）

最終在發帖後4小時內，樓主獲網民幫忙及取得蘋果汁，不禁感動直呼「謝謝眾位鄉民協助，我先給弟弟喝，大家的大恩，請容我之後再報答」。

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