1分鐘測試你係聚財型定漏財型人格　呢兩種人月薪幾高都儲唔到錢

人們總覺得能夠白手起家的人都是很了不起的，但其實能夠守財的人也同樣很了不起。



發家致富後，人們不是就能夠高枕無憂了，還要看守不守得住自己打拼下來的事業。

而這跟每個人的性格以及能力等方面有很大的關係。想知道你是聚財型性格還是漏財型性格嗎？快來測一測吧！

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1.你是不是一個性格比較大氣的人？是---2 不是---3；2.你有沒有計劃自己的職業生涯該怎麼走？有---3 沒有---4；3.你是不是一個有計劃性的人？是---4 不是---5；4.你有沒有去了解相關的理財知識？有---5 沒有---6；5.你有沒有比較多的投資渠道？有---A 沒有---6；6.目前你是不是一個工作狂？是---B 不是---7；7.你會不會為了愛情放棄自己的事業？會---C 不會---D。

答案解析：A.你是聚財型性格的人。同時，你也是一個雙商都非常高的人，而且你是很有商業天賦的。你可以憑藉自己敏銳的商業頭腦去賺自己的第一桶金，你也總是能進行一些有利的商業投資，這是十分難得的。而你也已經實現了財富自由。B.你是偏聚財型性格的人。你是一個聰明人，會審時度勢。能根據市場的變化及時調整自己的經營策略。同時你也是一個工作狂，基本上工作就是你的生活，而且你很得領導賞識，所以你前途一片光明，收入也不錯。況且你花銷不大，還有一筆可觀的存款。

C.你是漏財型性格的人。你存不住錢的最大原因是你的性格以及生活習慣。你平時的花銷就比較大，而且你還不懂得進行財務管理。就算你去進行商業投資也是失敗居多，錢都打水漂了。而且很多時候的你並沒有把錢花在刀刃上。D.你是偏漏財型性格的人。你的財富積累指數非常一般，你的事業發展得也沒有那麼順利。但是你也不要急躁，你要想清楚自己最需要的是什麼，不要病急亂投醫。你需要沉澱自己，過於浮躁對你是不利的。雖然你是偏漏財型性格，但是勤勞可以給予你一些回報，你總有東山再起的一天。

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