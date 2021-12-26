資深收納師14句終生受用金句：「好的人生」不是用錢堆積出來的

真正的整理，不是斷捨離，也不是極簡主義，而是一個面對自己的功課，一個看見自己的方法。藉由整理物品療癒內在、走進內心，讓整理校準你真正想要的人生！《真正的整理，不是丟東西：物品是靈魂的碎片，整理是重生的過程》是一本不同於單向性閱讀的書籍，整個過程會像陪在你身邊一起進行整理一樣，藉由感受性的合作方式來闡述一個美麗的故事。



整理真正的主角，不是物品，而是你。透過物品看見人生，讓你回到你最真實的樣子，成為你自己。

整理，從來不僅局限在物品，更多的是看不見的心念。你擁有的每件物品就是你的靈魂碎片，當一片一片拼湊出來時，就像在看一場電影，關於你的生命旅程。物品跟主人到底有什麼樣的關係？為什麼只是整理好自己的房間就可以拯救世界？

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物品就像一面明鏡，反映出使用者的狀態，整理與打掃是生活中的禪學，每個動作都在與內心對話。整理不只是方法，也不只是心理層面，更多的是對宇宙萬物的理解、永續共生的思維。廖文君融合學習經驗及人生概念而發展出「人生整理課」，教你從「整理」看見自己的思考方式。打破收納與整理技巧的迷思，從覺察身邊的空間及物品來清理出內心的明淨，從編寫「夢想藍圖」開始，檢視每個意識的延伸與影響，逐步建構並看見真實的自己，實現夢想人生。

若只是打掃與收納，有許多專業整理師、收納顧問可以協助你，但人生的整理，只有你自己才能做出決定。讓物品支持你成為你自己，這條整理之路，是找回真實自己的重生過程。 這本書，是來陪伴你的。讓你可以在生活的片刻裡感覺到放鬆及支持，並藉由文字的媒介走進不同世界的輝煌旅程。你是這本書最重要的主角，而這本書的閱讀方式與節奏，就是跟隨你的心。你可以選擇用自己舒服的步調來進行，也可以隨時停止閱讀。在每個重要時刻，都記得好好的向內問問自己。

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【本文獲「VOGUE Taiwan」授權轉載，原標題：真正的整理，不是丟東西：整理過程真正的主角，不是物品，而是你。】