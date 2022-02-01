新年心理測驗｜衰運到此為止　簡單測試話你知靠乜嘢可鹹魚大翻身

很多人的未來其實是現在就肉眼可見的，因為每天都過著重覆的日子，不願意去做出改變，那麼現在是怎麼樣的，以後也是怎麼樣的。



而如果能夠有一些動作，或許未來就會不一樣。那麼這輩子你能靠什麼翻身呢？測試一下就知道答案了，下面我們就一起來做個測試吧。

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1、你覺得每天的生活還算充實嗎？（是的→2 不是→4）；2、你是否會很在乎別人對你的評價呢？（特別在乎→4 不在乎→3）；3、你會選擇到大城市拼搏還是回到小地方過安逸生活呢？（到大城市→4 回小地方→5）；4、朋友拼多多讓你幫忙砍價，你會不耐煩嗎？（很不喜歡→6 順手砍一下無所謂→5 熱衷於此→8）；5、朋友發的信息，你都會秒回嗎？（一定會的→7 基本會的→8 不太好說→6）；6、別人碰你的東西會讓你特別的抓狂嗎？（一定會的→9 基本會的→7 不太會→10）；7、你是一個很有生活儀式感的人嗎？（絕對是的→8 應該是的→10 完全不是→9）；8、地攤經濟，你是否會加入其中去擺攤呢？（一定不會→9 一定會的→A 不好說→10）；9、你會很經常都在發朋友圈秀家人嗎？（完全不會→C 基本都會→B 偶爾會的→10）；10、你對未來的恐懼大嗎？（沒有恐懼→A 比較恐懼→C 相當恐懼→D）

【答案解析】A、這輩子你能靠創業翻身：你是永遠閒不下來的那種人，你喜歡折騰。因為折騰意味著希望，自己不斷的去嘗試不斷的去折騰，那麼一旦成功了，自己就能夠徹底的翻身了。而你這輩子會靠創業翻身的，你不喜歡給別人打工，你想要自己做老闆。所以你什麼都要去試一下，失敗了就重新再來，而最後你就會得償所願的。

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B、這輩子你能靠孩子翻身：你很清楚這輩子靠自己是沒有未來的了，因為你競爭力比不過年輕人，你的體力精力也都差了好多，之前你沒有成功，現在就更加不可能的了。所以你會把希望寄託在孩子身上，你會把自己的時間都傾注於此，決不允許孩子走彎路。因此當孩子長大成人之後，你就會靠著孩子徹底的翻身過上好日子的。

C、這輩子你能靠結婚翻身：一個人生活你都比較將就，你不是一個善於經營自己生活的人，你會把日子過得一團糟的。每次工資下來，不管多少你都是月光族，都會花得一分不剩。因為一人吃飽全家不餓，你無需顧慮太多。但是在結婚之後就不同了，你多了一些責任感，你懂得理財規劃，你會更加拼命的去工作，從那個時候你會開始翻身。

D、這輩子你能靠跳槽翻身：你是比較有魄力的那種人，所以當你的職場生活還比較安逸的時候，你能夠毅然決然的選擇跳槽到更有挑戰的公司去。你不想要做一個碌碌無為的人，你希望自己永遠都保持有競爭力。因此不斷的跳槽會讓你層次越來越高，你在每一次跳槽之後，收入越是越來越多的，因此你的人生會開始逆襲。

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